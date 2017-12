Un fulmine a ciel sereno (sereno si fa per dire) colpisce in pieno l'ex ministro e attuale segretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Durante l'audizione in commissione Banche del presidente uscente di Consob, Giuseppe Vegas, è stato rivelato un particolare piuttosto allarmante, ovvero che all'epoca della risoluzione di Banca Etruria, l'allora ministro Boschi si interessò della situazione dell'istituto aretino, di cui il padre fu vicepresidente, e chiese un incontro proprio a Vegas. "Ho avuto modo di parlare della questione con l’allora ministro Boschi, che espresse un quadro di preoccupazione perché a suo avviso c’era la possibilità che Etruria venisse incorporata dalla Popolare di Vicenza e questo era di nocumento per la principale industria di Arezzo che è l’oro”, ha dichiarato Vegas, aggiungendo: “Io le risposi che Consob non era competente sulle scelte di aggregazione delle banche". In quell’occasione, inoltre, ha precisato il presidente Vegas, fu proprio il ministro Boschi “che chiese di vedermi e venne a Milano” e in un'altra occasione “Boschi mi disse che suo padre sarebbe diventato vice presidente”.

Insomma, le dichiarazioni rese da Vegas in commissione d'inchiesta sembrano essere ancor più pesanti delle indiscrezioni diffuse dall'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, citato in giudizio dal sottosegretario Boschi poche settimane fa. Boschi all'epoca della polemica scatenatasi proprio sulla base delle indiscrezioni rese note da De Bortoli, relative a una presunta trattativa d'intenti con l'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni, dichiarò di non essersi mai interessata di Banca Etruria quando era ministro, ma stando a quanto spiegato stamane da Vegas non sarebbe andata proprio così. Durante l’audizione Vegas ha inoltre parlato anche di indagini della Consob su un “noto finanziere”: "Abbiamo riscontrato che c’erano stati alcuni movimenti anomali, sono state fatte indagini anche con rogatorie internazionali e sono state sentite anche diverse persone, soprattutto un noto finanziere. Però gli uffici hanno riscontrato che i movimenti fatti da questo finanziere…”.

Le reazioni politiche.

Immediatamente il Movimento 5 Stelle ha richiesto le dimissioni di Maria Elena Boschi, accusata di aver mentito al Parlamento e per questo motivo non più degna di ricoprire una carica politica: "Maria Elena Boschi ha mentito al Parlamento condizionando il voto sulla sua sfiducia", ha dichiarato il deputato Carlo Sibilia riferendosi alla dichiarazione di Boschi resa alla Camera il 18 dicembre 2015. "Boschi è una bugiarda, deve dimettersi", ha affermato il pentastellato Di Battista. Non solo il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del sottosegretario Boschi, ma anche Liberi e Uguali e il leghista Calderoli. "Il quadro che emerge dalle dichiarazioni di Vegas non può essere ignorato. Quando un membro del governo mente al Parlamento non c’è altra strada che le dimissioni", ha dichiarato Speranza. "Abbia un briciolo di dignità, si dimetta da ogni incarico e non si ricandidi alle prossime elezioni", è invece la posizione espressa da Calderoli.

La replica di Boschi.

Con un post su Facebook, il sottosegretario Boschi ha replicato alle accuse mossegli dalle opposizioni che ne chiedono le dimissioni per aver mentito al Parlamento: "Anche oggi ricevo attacchi dalle opposizioni sulla vicenda Banca Etruria. Confermo per filo e per segno tutto ciò che ho detto in Parlamento due anni fa. Tutto. Chi mi chiede le dimissioni perché avrei mentito in Parlamento deve dirmi in quale punto del resoconto stenografico avrei mentito. E i giornalisti hanno il dovere di indicare il passaggio in cui avrei mentito al Parlamento.

Ho incontrato più volte il presidente della Consob in varie sedi come ho incontrato altri rappresentanti istituzionali: mai e poi mai ho fatto pressioni. Mai. Non è giusto subire aggressioni sul nulla, ma non mi fanno certo paura. E voglio che tutti sappiano la verità. Dopo due anni di strumentalizzazione adesso basta. Ho chiesto a Lilli Gruber di ospitarmi stasera a Otto e Mezzo insieme a Marco Travaglio".