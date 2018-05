Il keniota bianco può finalmente esultare. Chris Froome, il ciclista nato a Nairobi ma naturalizzato britannico, ha vinto il Giro d'Italia 2018. Il campione del Team Sky ha conquistato la prima Corsa in rosa della sua carriera, conclusasi oggi a Roma con la 21/a tappa. Una tappa "turbolenta" e neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via del manto stradale ritenuto pericoloso.

Giro d'Italia 2018, il trionfo di Chris Froome

Chris Froome si è presentato ai nastri di partenza dell'ultima tappa del Giro d'Italia da primatista in classifica. Merito soprattutto della eccezionale impresa messa a segno nella 19a tappa, in cui dopo una fuga solitaria di 83 chilometri ha sbaragliato la concorrenza, spodestando Yates e stravolgendo la classifica. Una vera e propria prodezza per il classe 1985 che nella penultima frazione ha gestito, trionfando poi sul tracciato di Roma.

Ultima tappa neutralizzata, per il manto stradale pericoloso. Brutta figura per Roma

Una vittoria anticipata quella di Froome, rispetto al finale di gara. Il motivo? L'emergenza buche nella Capitale, che ha rovinato anche la tappa finale del prestigioso ultimo appuntamento del Giro d'Italia. Molti dei ciclisti, praticamente la maggioranza, si sono lamentati per le condizioni del manto stradale romano, considerato pericoloso per la loro incolumità (molti atleti hanno dovuto fare i conti con problemi alle loro biciclette, costretti a ricorrere all'assistenza dell'ammiraglia). Ecco allora che è nata una protesta ufficiale che ha spinto gli organizzatori a neutralizzare la tappa: il tempo ufficiale della 21a tappa è stato preso dopo il terzo passaggio con buona pace dei tifosi. Inoltre l'ultimo dei 10 giri che compongono la tappa è stato infatti cancellato: corsa interrotta al nono giro, con volata finale valida solo per la vittoria di giornata.

Chris Froome, un palmares di tutto rispetto

Festa grande dunque per Chris Froome, il ciclista professionista dal 2007 che ha aggiunto un altro prestigioso trofeo al suo già ricco palmares. Il britannico del Team Sky in carriera ha vinto quattro edizioni del Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017), finendo in un'occasione al secondo posto (nel 2012), cinque tappe e un'edizione della Vuelta a España (nel 2017). Dopo 3 secondi posti, ecco finalmente il suo primo exploit al Giro (secondo Dumoulin e terzo Miguel Angel Lopez Moren), conquistato con un'impresa, quella della 19a tappa, degna dei giganti del passato