La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta sulla dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Michele Florio, il pensionato di 78 anni, travolto da un cavallo durante la ‘Cavalcata dei buoi' che ogni anno si tiene a Chieuti, al confine con il Molise. L'anziano stava assistendo, dal ciglio di una via, allo spettacolo che si tiene nelle strade del paese senza che vi siano transenne, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete. La vittima è stata travolta da un cavallo che aveva disarcionato il cavaliere ed è finita per terra sulla strada dove è stata schiacciata anche da un paio di buoi. Per Florio, originario della vicina provincia di Campobasso, giunto vivo in ospedale, non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri che hanno ascoltato una quindicina di persone anche legate all’organizzazione dell’evento e hanno avviato controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste per questo genere di eventi. Dal video che riprende il momento della tragedia, si nota chiaramente che il tracciato della corsa non era delimitato da barriere di protezione per il pubblico. Non solo il 78enne, ma anche altri spettatori si sono avvicinati troppo che invece di restare su un prato più lontano si sono avvicinati pericolosamente alla corsa. Si dovranno anche verificare la veridicità e le circostanze del disarcionamento del fantino.

La corsa di buoi di Chieuti, detta anche la Carrese, si svolge ogni anno in occasione della festa di San Giorgio patrono del comune pugliese: una tradizione che unisce anche altri centri del Molise, ma che già negli anni scorsi era stata al centro di polemiche per presunti maltrattamenti nei confronti degli animali. “Siamo stati, purtroppo, facili profeti”, spiega Francesco Fortinguerra, portavoce della campagna contro la manifestazione promossa da Comitato Europeo Difesa Animali onlus. “Quello che lascia veramente esterrefatti – spiega Fortinguerra – stato che né il Prefetto, né Asl, né soprattutto il sindaco abbiano dato seguito gli appelli giunti da noi e da altre associazioni in merito al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21/7/2011 sulle manifestazioni nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, che fra l’altro impone che – citiamo il punto c – ‘il percorso deve essere protetto con adeguate paratie, tali da attutire eventuali impatti o cadute’”.

Il sindaco di Chieuti Diego Iacono qualche giorno fa aveva fatto appello alla cittadinanza affinché la Carrese, tradizione antichissima e molto sentita tra la popolazione, fosse rispettosa “della tutela e del benessere degli animali e della sicurezza pubblica”, sottolineando che uno degli aspetti critici delle passate edizioni era stata “la presenza indisciplinata”, nonostante specifiche ordinanze di divieto, ”di numerosi motoveicoli non autorizzati circolanti in prossimità della cavalcata e tra i carri e costituenti pericolo per l’ordinato svolgimento della manifestazione”.