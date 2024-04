video suggerito

Bimba di 7 mesi muore improvvisamente al baby parking: tragedia a Borgo San Dalmazzo Il dramma mercoledì pomeriggio in una struttura per bimbi della cittadina di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Inutili i successivi interventi medici per salvare la piccola. Ipotesi sindrome della morte in culla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Tragedia oggi in Piemonte, una bimba di soli 7 mesi è morta improvvisamente in un baby parking dove i genitori l'avevano lasciata. Il dramma in una struttura per bimbi della cittadina di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. La terribile scoperta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 aprile, quando le educatrici del centro per bimbi hanno trovato la piccola esanime.

Inutili i successivi interventi medici per salvarla. Dopo la chiamata di emergenza al 118, sul posto sono accorsi in poco tempo gli operatori sanitari con l’ambulanza dell’emergenza. I medici hanno provato a rianimare la bimba ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e poco dopo hanno dovuto dichiararne il decesso tra lo strazio di tutti.

Sul posto successivamente sono accorse anche le forze dell'ordine per avviare i primi accertamenti che possano ricostruire l'accaduto. Del caso è stato informato il pm di turno che probabilmente disporrà nelle prossime ore l'autopsia per chiare le cause del decesso della bambina. Al momento comunque non sembrano esserci cause violente all'origine della morte della piccola. L'ipotesi è che si possa trattare della sindrome della morte in culla. La piccola infatti pare stesse dormendo in culla quando è avvenuta la tragedia.

Leggi anche Dieci mesi dalla scomparsa della piccola Kata: oggi la bimba avrebbe compiuto 6 anni

La notizia ha sconvolto la comunità locale come ha testimoniato la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, a La Stampa: "Non ho parole per descrivere lo sgomento e l'infinito dolore per questa piccola della nostra comunità. Da mamma e da sindaca sono vicina ai giovani genitori, nessuno dovrebbe provare questa situazione terribile, sono al loro fianco e sono disponibile per qualsiasi necessità".