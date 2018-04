Dramma alla Cavalcata dei Buoi di Chieiuti, in provincia di Foggia, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un cavallo. L'uomo stava assistendo allo spettacolo, che si svolge ogni anno nella città pugliese, quando l'animale imbizzarrito lo ha colpito. Mentre si trovava a terra la vittima è stata investita dai carri e dagli altri cavalli che sopraggiungevano ad alta velocità. Inutili i soccorsi.

Lo spettatore stava assistendo, dal ciglio di una strada, allo spettacolo che si tiene nelle strade del paese senza la protezione di nessuna transenna. Sembra che il sottopancia della sella di un cavaliere si sia staccato e di conseguenza il fantino sia stato disarcionato mentre il cavallo senza controllo ha travolto l'uomo, che è stato prontamente soccorso e accompagnato in ospedale, dove però è deceduto. Era originario di Madonna Grande di Campomarino, in provincia di Campobasso.

L'uomo, un 78enne molisano, era di spalle quando il cavallo lo ha investito ad altissima velocità, scaraventandolo a terra. Qualche istante dopo la vittima è stata calpestata da uno dei carri di buoi che sopraggiungevano. La tradizionale corsa di Chieuti, prima della stagione primaverile delle Carresi, è una manifestazione storica che coinvolge in Puglia Chieuti e in Molise i Comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone. La vittima seguiva spesso la gara tra Carri che si sfidano per il palio di San Giorgio, patrono della città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.