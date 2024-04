video suggerito

Travolta da un camion in retromarcia, morta Anna La Gattuta. L'autista: "Si sono rotti i freni" Sull'incidente, avvenuto ieri pomeriggio in via San Giovanni Decollato a Palermo, indagano gli agenti della Polizia Locale. La vittima si chiamava Anna Maria La Gattuta.

A cura di Natascia Grbic

La vittima, Anna La Gattuta

Si chiamava Anna Maria La Gattuta, la donna morta ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale a Palermo. La 61enne era in sella a uno scooter insieme al marito quando è stata travolta da un camion in via San Giovanni Decollato. Il mezzo, carico di materiale edile, stava procedendo in retromarcia su un tratto di strada in discesa ed è finito addosso alla coppia, provocando la morte di La Gattuta. A nulla sono valsi i tentativi disperati di rianimazione degli operatori sanitari del 118, che l'hanno caricata d'urgenza in ambulanza per portarla in ospedale. La 61enne è morta poco dopo l'incidente a causa della gravità delle ferite riportate prima dell'arrivo al Civico di Palermo. Le sue condizioni erano apparse disperate sin da subito ai soccorritori. Incastrata sotto al camion, era stata estratta ancora viva da sotto il mezzo pesante, ma è deceduta poco dopo.

Grave anche il marito della donna, alla guida dello scooter Honda Sh. Il 60enne si trova ricoverato in condizioni critiche al policlinico di Palermo, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto insieme alla Polizia di Stato. L'autista del camion ha dichiarato di aver avuto un guasto ai freni, per questo il mezzo stava procedendo in retromarcia. I rilievi sono in corso e la sua versione al vaglio dei vigili urbani, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per verificare eventuali guasti meccanici. Saranno visionate anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da avere più chiara la dinamica dell'incidente. I mezzi coinvolti, come da prassi, sono stati sequestrati.