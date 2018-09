Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite. Questo il tragico bilancio di quanto accaduto la notte scorsa a Palagonia, nella provincia di Catania, dove una persona a bordo di un’auto ha travolto un gruppo di persone. La vittima è Maria Napoli, una anziana donna di ottantasette anni. I sette feriti sono stati ricoverati in vari ospedali a Caltagirone, Militello e Catania. Due sarebbero in condizioni più gravi e uno di loro, una donna di settanta anni, è ricoverata con la prognosi riservata. Tra le persone travolte c'era anche un bambino di nove mesi, che fortunatamente non ha riportato ferite. Il piccolo era su un girello che è stato sfiorato dalla vettura, mentre poco prima era su un passeggino travolto dall'automobile.

Le vittime travolte più volte dall'investitore poi scappato – Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo era seduto intorno a dei tavolini in una strada chiusa, in via Savona, quando l’investitore, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito su una Fiat Punto e volontariamente avrebbe più volte travolto le vittime. Poi è scappato via. In quel momento erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita. L'episodio si è verificato in una strada dove i residenti sono soliti mettersi la sera fuori dalle rispettive abitazioni.

Caccia all'automobilista – Attualmente sono in corso le ricerche, anche con elicotteri, dei carabinieri per trovarlo. I carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco. In campo anche i cacciatori di Sicilia, il corpo specializzato per la ricerca dei latitanti.