Scontro tra auto e tre moto, morto il 37enne Frank Melina: arrestato automobilista positivo all’alcol test Un motociclista di 37 anni, Frank Melina, è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti in un violento scontro con un’auto, avvenuto a Lorica, sulla Sila, in provincia di Cosenza. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente della vettura, un uomo di 41 anni, è risultato positivo all’alcol test ed è stato arrestato per omicidio stradale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

A destra, Frank Melina, 37 anni.

Un motociclista di 37 anni è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti in un violento scontro con un'auto, avvenuto a Lorica, sulla Sila, nel territorio di Casali del Manco, in provincia di Cosenza. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'eliambulanza da Cosenza con a bordo un medico. I soccorsi prestati al ferito più grave, Frank Melina, 37enne residente a Settingiano, sono però risultati vani e l'uomo è morto poco dopo.

Constatata la gravità delle ferite degli altri due, il medico ha fatto intervenire una seconda eliambulanza da Catanzaro. I due uomini sono stati trasportati d'urgenza, ricoverati negli ospedali delle due città e al momento non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cosenza per i rilievi e per stabilire le cause dell'incidente. Il conducente dell'auto, una Fiat Punto, è stato trovato in stato di choc. L'uomo, 41 anni, è in seguito risultato positivo all'alcol test e i carabinieri della Compagnia di Cosenza lo hanno arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.

La vittima dell'incidente, Frank Melina, 37 anni, era sposato e aveva due figli. L'uomo e gli altri due amici centauri avevano organizzato una gita fuori porta domenicale in Sila a bordo delle loro moto, occasione che purtroppo si è trasformata in tragedia. Il sindaco di Settingiano, Antonello Formica, ha proclamato il lutto cittadino.

In un post su Facebook l’intera amministrazione comunale ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del 37enne “con immane senso di smarrimento e di sgomento”. "Nel giorno delle esequie verrà proclamata una ulteriore, dolorosa, sofferta giornata di lutto cittadino", si legge ancora nel messaggio pubblicato sui social.

Tanti anche i messaggi di cordoglio di familiari, amici e conoscenti. "Non ci credo, mi sembra un bruttissimo sogno. Non perché si usa sempre dirlo, ma tu eri veramente una persona straordinaria, la tua umiltà e la tua bontà rimarranno sempre impresse nei nostri cuori. Frank, veglia sulla tua famiglia e dai la forza a tutti di andare avanti", scrive in un posto un cugino della vittima.

"Non doveva andar così. Fai buon viaggio, “paesà”, come mi chiamavi tu. Continua anche da lassù a essere la persona meravigliosa e sorridente che eri, brilla più che puoi e dai tanta forza alla tua famiglia, in particolar modo ai tuoi bimbi", commenta invece un'amica.