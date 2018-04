La Polizia ha effettuato delle perquisizioni nei confronti di alcuni studenti dell’istituto tecnico superiore di Lucca finiti nei guai dopo aver diffuso dei video in cui offendono, insultano e minacciano un insegnante in classe. Sono sei i ragazzi indagati e ritenuti responsabili della condotta violenta e derisoria nei confronti del loro docente d'italiano e storia. Oltre ai quattro minorenni ripresi nel video, sono indagati i due studenti autori dei filmati che hanno fatto il giro del web. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati gli indumenti indossati dai ragazzi nei video, i loro cellulari e anche il casco da moto che uno degli studenti, come si vede chiaramente in uno dei video diffusi in rete, ha utilizzato per colpire il docente. I ragazzi indagati dovranno rispondere anche del tentato furto del tablet contenente i dati scolastici: uno di loro ha provato a sottrarlo al professore che si rifiutava di alzargli il voto. Lo si vede nel primo dei video diffusi in rete, quello in cui lo studente urla al professore di dargli sei, di “non farlo incazzare” e anche di inginocchiarsi.

Proposta dal consiglio di classe la bocciatura per 5 studenti – Nei prossimi giorni seguiranno gli interrogatori dei ragazzi, che rischiano seriamente di perdere l’anno. Per cinque dei sei giovani coinvolti, infatti, è stata proposta dal consiglio di classe la bocciatura. Una bocciatura che è automatica, come ha spiegato il preside della scuola di Lucca Cesare Lazzari, perché per due studenti la sospensione è fino alla fine dell'anno, per 3 di loro fino al 19 maggio. Per tutti quindi superiore ai 15 giorni, durata che rende automatica la bocciatura. Solo il sesto studente, sospeso per 15 giorni, potrà ancora tentare di salvare l’anno. Il preside ha spiegato che una valutazione è in corso anche sul docente coinvolto, “e non solo su di lui” e per questo il consiglio d'istituto ha a disposizione fino a 30 giorni. Il docente è stato già ascoltato dalla polizia giudiziaria, come persona informata sui fatti.