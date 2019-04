Un uomo di Sasso Marconi è stato arrestato per tentato omicidio: intorno alle 6 di questa mattina si è presentato a casa dell'ex moglie – una quarantenne di origini russe – ed ha preteso che gli aprisse: i due, che hanno un figlio di 16 anni che non era presente nell'abitazione, hanno iniziato a discutere animatamente quando lui, ubriaco, ha iniziato prima a minacciare, poi a picchiare la donna; M.C. italiano di 40 anni, ha improvvisamente estratto un coltello a serramanico e, dopo aver schiaffeggiato la moglie, le ha sferrato un fendente alla coscia. Per lei verranno diagnosticati in seguito un trauma cranico e una ferita arma da taglio alla gamba sinistra per un totale di 21 giorni di prognosi.

Il movente del folle gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, andrebbe ricercato nel sentimento di gelosia e vero e proprio "possesso" che l'uomo nutriva nei confronti dell'ex, la quale avrebbe avuto una relazione con un amico comune, incontrato nei pressi dell'abitazione e anche lui picchiato. Dalle prime ricostruzioni sembra, infatti, che i tre avessero passato la serata insieme ma che qualche ora dopo l'ex marito abbia visto nei paraggi di casa di lei il 33enne. In quel momento è scattato il raptus che l'ha portato a ferire lei e colpire l'altro.

Come se non bastasse l'uomo è sceso in cortile e se l'è presa anche con la macchina della donna, danneggiata, come anche un secondo mezzo che era parcheggiato accanto. L'uomo era già stato denunciato per maltrattamenti dalla donna nel 2008 e ha diversi precedenti contro la persona e contro il patrimonio.