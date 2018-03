Contrariamente a quanto affermato ieri sera dal leader di LeU, Pietro Grasso, che si è detto disponibile, qualora il presidente Mattarella lo richiedesse, a partecipare a un governo di scopo con Renzi e Berlusconi volto a modificare l'attuale legge elettorale per poi tornare al voto, il leader di Forza Italia ha smentito con forza l'ipotesi. Ospite ad Agorà su Rai3, Silvio Berlusconi ha dichiarato: "Se il centrodestra non avesse la maggioranza andremo votare il prima possibile con questa legge elettorale sperando che gli italiani avranno capito come votare per avere un governo per cambiare l'Italia in meglio. Escludo in modo assoluto qualunque governo di scopo o di unità nazionale: ci siamo impegnati a non farlo e la prima moralità in politica è mantenere gli impegni. Non credo che ci sia nessuna possibilità di cambiare questa legge elettorale che secondo me è un'ottima legge e sono sicuro che non si rivoterà tra un anno, perché il centrodestra, trainato da Forza Italia, raggiungerà la maggioranza in Parlamento e potremo così eleggere un governo stabile con la capacità di durare per 5 anni". In caso di stallo o ritorno al voto, però, Berlusconi ribadisce che sarà lui il futuro candidato premier per il centrodestra: "Contro la mia voglia, temo che dovrò essere io, che sarò riabilitato, dopo una sentenza assurda. Ma se ne parlerà nel 2023, visto che vinceremo le elezioni e governeremo 5 anni".

Proseguendo, Silvio Berlusconi ha annunciato l'intenzione di istituire un ministero della terza età. Il dicastero sarà introdotto "per aiutare gli anziani che non possono andarsi a curare e i disabili che hanno delle pensioni da ridere (200 – 300 euro)". Per quanto riguarda l'aumento delle pensioni minime, Berlusconi ha dichiarato che il relativo disegno di legge è già pronto e che "in uno o due mesi porteremo all'approvazione del governo, per aumentare a 1000 euro le pensioni degli anziani che prendono meno. Si penserà anche ai 50 mila italiani indigenti, cui dare un tetto e ai giovani disoccupati, con un decreto legge per cancellare le imposte alle imprese che li assumono".