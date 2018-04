La Banca d'Italia ha bocciato senza appello il reddito di cittadinanza promosso dal Movimento 5 Stelle. Secondo la relazione che il Capo del Servizio Struttura economica di Banca d'Italia Paolo Sestito ha sottoposto lo scorso 9 aprile al Direttorio, riportata dall'Huffington Post, il reddito di cittadinanza sarebbe "distorsivo e disincentivante", nonché un volano capace di favorire il lavoro in nero. "Commento alla proposta di reddito di cittadinanza del M5s", è il titolo del documento sottoposto ai vertici della Banca d'Italia che mira a far luce sul cavallo di battaglia dei grillini. Messo in relazione il reddito di cittadinanza pentastellato al Reddito d'inclusione del governo Gentiloni, secondo via Nazionale "se il prossimo governo decidesse di espandere la copertura degli strumenti di contrasto alla povertà, l'opzione più realistica e convincente sarebbe il potenziamento del ReI".

Non che il ReI sia perfetto per Bankitalia, anche in relazione a questa misura via Nazionale individua alcuni aspetti critici, ma nettamente meno numerosi rispetto a quelli ascrivibili al reddito di cittadinanza: "Il ReI e ancor più il RdC possono avere effetti distorsivi sul mondo del lavoro. Il RdC produrrebbe effetti disincentivanti sull'offerta di lavoro anche più accentuati, dato l'importo elevato del beneficio e la lunghezza indefinita del programma". Inoltre, gli incentivi previsti (su tutti il premio di due mensilità per chi trovasse autonomamente un'occupazione) potrebbero "non essere sufficienti a contrastare l'incentivo a permanere nel programma, anche ricorrendo al lavoro sommerso".