West Nile, confermato in Italia primo caso di infezione nell’uomo dall’inizio dell’estate Segnalato in provincia di Padova il primo caso in Italia di West Nile nell’uomo dall’inizio dell’estate 2022. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità. Alla data del 6 luglio, informa l’ISS, non erano stati segnalati casi umani di West Nile negli stati membri dell’Ue, così come nei Paesi limitrofi.

A cura di Susanna Picone

Viene segnalato in provincia di Padova il primo caso in Italia di West Nile nell'uomo dall'inizio dell'estate 2022. Ne ha dato notizia l'Istituto superiore di sanità (Iss) nell'ultimo bollettino relativo ai risultati dell'attività di sorveglianza integrata del West Nile e Usutu virus. "Dall'inizio di giugno 2022 è stato segnalato in Italia il primo caso confermato di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo" dice l’Iss precisando che il caso si è manifestato nella forma neuro-invasiva in Veneto, appunto nella provincia di Padova.

Nello stesso periodo non sono stati segnalati casi confermati di Usutu virus. Alla data del 6 luglio 2022 – fa sapere ancora l'Iss – negli Stati membri dell'Ue non sono stati segnalati casi umani di Wnd. Nessun caso neanche dai Paesi limitrofi. A contrarre il virus in Veneto un uomo settantenne residente nella provincia di Padova. È stato ricoverato otto giorni fa in terapia intensiva con sintomi inizialmente cardiologici e poi neurologici. Attualmente il paziente è in terapia intensiva all’ospedale di Schiavonia, in via di miglioramento.

La febbre del Nilo è una malattia che si trasmette attraverso la puntura di zanzara. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo, ma in due casi su dieci la malattia può provocare febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nei più fragili la sintomatologia può essere più grave.

La sorveglianza veterinaria attuata in Italia su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del West Nile Virus in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna. secondo quanto rivela l'Iss. Nel 2018 la West Nile ha portato anche ad alcuni decessi nel Paese. Il virus West Nile è endemico in Veneto, così come in altre aree della pianura padana.