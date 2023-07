Un uomo muore a causa del virus West Nile a Cremona: è la prima vittima di Febbre del Nilo del 2023 Un uomo, con precedenti patologie, è morto a Cremona dopo aver sviluppato la forma neuro-invasiva del virus West Nile: la Febbre del Nilo si trasmette tramite le zanzare.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È della provincia di Cremona la prima vittima italiana dell'anno del virus West Nile, che si trasmette tramite le zanzare. Si tratta di un uomo di 70 anni di Casteldidone, con anche altre patologie. L'anziano è stato ricoverato in ospedale con sintomi sospetti e, mentre arrivavano i risultati degli esami di laboratorio, si è aggravato ed è deceduto.

Muore a causa del virus West Nile

Un uomo di 70 anni, con precedenti patologie, nei giorni scorsi è stato ricoverato all'ospedale di Cremona con diversi sintomi che subito hanno fatto pensare ai medici che potesse essere stato contagiato da una zanzara. Così i sanitari hanno immediatamente previsto tutti gli accertamenti necessari per individuare il virus West Nile: analisi del sangue, delle urine e del liquido spinale.

Nel frattempo che dal laboratorio di Pavia, il più vicino, arrivassero i risultati degli esami clinici, l'uomo si è aggravato ed è deceduto. Secondo i medici, l'anziano avrebbe sviluppato la forma neuro-invasiva del virus e probabilmente hanno inciso anche le sue precedenti patologie.

Secondo le stime, infatti, i casi di decesso dovuti alla cosiddetta Febbre del Nilo sono uno su mille, mentre in un caso su cento si possono sviluppare sintomi neuro-invasivi. Questa di Cremona è la prima vittima in Italia del 2023.

Gli altri casi di Febbre del Nilo

I casi registrati al momento in Italia di persone con la Febbre del Nilo sono 27. Tuttavia l'Ats Valpadana, che è competente per il territorio di Cremona e Mantova, ha già attivato specifici protocolli al fine di monitorare la situazione, in quanto anche a Casalmaggiore, sempre in provincia di Cremona e a pochi chilometri da Casteldidone, vi sarebbe un altro caso sospetto.