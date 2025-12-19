Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all’aeroporto d’Abruzzo: “Visibilità sotto i 100 metri”

La nebbia sta creando numerosi disagi per gli utenti dell’aeroporto d’Abruzzo

Cancellazioni, ritardi e dirottamenti su altri scali: è quello che sta succedendo in queste ore all'aeroporto d'Abruzzo. Questa mattina i voli provenienti da Milano Malpensa e Cracovia non hanno potuto atterrare e sono stati dirottati sull'aeroporto di Fiumicino, da dove poi sono stati accompagnati in bus a Pescara. Nelle scorse ore sono stati registrati anche ritardi per Bergamo, Catania, Malpensa, Bucarest, mentre il collegamento per Torino è stato cancellato.

Al momento le condizioni meteo sembrano essere in miglioramento e la situazione potrebbe tornare alla normalità già nelle prossime ore. Intanto questa mattina la società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, Saga, è intervenuta con un testo sull'emergenza nebbia.

L'azienda che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo: "Strumentazioni adeguate"

Sui tanti disagi causati dalla nebbia è intervenuta direttamente la Saga, la società che gestisce l'aeroporto per chiarire che i problemi non sono causati da carenze nella strumentazione, come invece sarebbe stato riportato da alcune testate: "Saga dispone di tutte le strumentazioni idonee richieste dalle Autorità di controllo".

E chiarisce: "Il motivo che nelle ultime ore ha costretto i vettori a non poter atterrare sullo scalo regionale è stato unicamente il seguente: il meteo con visibilità orizzontale sotto i 100 metri e verticale sotto i 200 metri".

Secondo la società il problema sarebbe condiviso con altri scali del centro Italia: "Quando le condizioni meteo lo hanno permesso, l’Aeroporto d’Abruzzo ha ricevuto dirottamenti di voli diretti su altri scali (esempio il volo Tirana – Ancona) che non hanno potuto regolarmente atterrare sullo scalo di destinazione".