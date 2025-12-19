Attualità
video suggerito
video suggerito

Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all’aeroporto d’Abruzzo: “Visibilità sotto i 100 metri”

A causa della nebbia, l’Aeroporto d’Abruzzo registra cancellazioni, ritardi e voli dirottati su altri scali. Disagi per gli utenti dell’unico aeroporto internazionale della regione.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
La nebbia sta creando numerosi disagi per gli utenti dell’aeroporto d’Abruzzo
La nebbia sta creando numerosi disagi per gli utenti dell’aeroporto d’Abruzzo

Cancellazioni, ritardi e dirottamenti su altri scali: è quello che sta succedendo in queste ore all'aeroporto d'Abruzzo. Questa mattina i voli provenienti da Milano Malpensa e Cracovia non hanno potuto atterrare e sono stati dirottati sull'aeroporto di Fiumicino, da dove poi sono stati accompagnati in bus a Pescara. Nelle scorse ore sono stati registrati anche ritardi per Bergamo, Catania, Malpensa, Bucarest, mentre il collegamento per Torino è stato cancellato.

Al momento le condizioni meteo sembrano essere in miglioramento e la situazione potrebbe tornare alla normalità già nelle prossime ore. Intanto questa mattina la società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, Saga, è intervenuta con un testo sull'emergenza nebbia.

L'azienda che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo: "Strumentazioni adeguate"

Sui tanti disagi causati dalla nebbia è intervenuta direttamente la Saga, la società che gestisce l'aeroporto per chiarire che i problemi non sono causati da carenze nella strumentazione, come invece sarebbe stato riportato da alcune testate: "Saga dispone di tutte le strumentazioni idonee richieste dalle Autorità di controllo".

Leggi anche
Panico a Londra Heathrow: sostanza urticante nel parcheggio dell'aeroporto, caos sui voli

E chiarisce: "Il motivo che nelle ultime ore ha costretto i vettori a non poter atterrare sullo scalo regionale è stato unicamente il seguente: il meteo con visibilità orizzontale sotto i 100 metri e verticale sotto i 200 metri".

Secondo la società il problema sarebbe condiviso con altri scali del centro Italia: "Quando le condizioni meteo lo hanno permesso, l’Aeroporto d’Abruzzo ha ricevuto dirottamenti di voli diretti su altri scali (esempio il volo Tirana – Ancona) che non hanno potuto regolarmente atterrare sullo scalo di destinazione".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Breaking
Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso: bimbi trascorreranno il Natale nella struttura protetta
Salvini ai giudici: "Vergogna, i bambini non appartengono allo Stato"
La dottoressa che li visitò dopo l'avvelenamento da funghi: "Erano trascurati"
La maestra: "Non li ho ancora visti, lezioni a casa ma serve anche il doposcuola"
I servizi sociali: "I bimbi hanno paura della doccia, non riusciamo a lavarli con il sapone"
Vaccini, lezioni e ristrutturazioni: così la famiglia nel bosco sta cercando di riavere i figli per Natale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views