“Voleva riprendere gli studi, ma è morta nell’incidente”. Il commosso ricordo del papà di Desiree Giovedì scorso in occasione del suo 19esimo compleanno, Desiree Baldi aveva spiegato al padre che intendeva riprendere gli studi che aveva interrotto. “Le ho chiesto cosa volesse fare del suo futuro. Era diventata grande…”

A cura di Biagio Chiariello

Presto avrebbe ripreso gli studi che aveva abbandonato. "Me lo aveva annunciato proprio lei giovedì scorso, quando ha compiuto 19 anni". Il padre di Desiree Baldi, morta nell’incidente di sabato notte sulla Reale a Camerlona, nel Ravennate, ricorda l’ultima volta che ha incontrato la figlia. "In quell’occasione – dice, con le lacrime agli occhi, Lorenzo Baldi, 65enne operaio della multiutility di Argenta Soelia, che vive a Mezzano – le ho chiesto cosa volesse fare del suo futuro. Era diventata grande. E lei mi ha appunto manifestato la volontà di tornare a scuola, di frequentare di nuovo il liceo artistico ‘Nervi-Severini’ di Ravenna".

La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Tutto è accaduto verso le 2.15 quando l'auto sulla quale viaggiava la giovane assieme ad altri tre ragazzi (tra cui il fidanzato di Desiree e la sua amica del cuore) tra i 19 e i 23 anni, per cause ancora al vaglio dei carabinieri è finita fuori strada ribaltandosi più volte: la 19enne, sbalzata nel corso delle carambole, è stata infine schiacciata mortalmente dal veicolo. Due di loro sono rimasti feriti non in maniera grave e sono stati portati dai soccorritori del 118 all’ospedale di Ravenna mentre il terzo, un ragazzo, è stato portato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con ferite giudicate gravi, anche se non è in pericolo di vita.

"Abbiamo comunque dato incarico a un avvocato – spiega il padre – di seguire le indagini sull’incidente per accertare eventuali responsabilità". La giovane viveva ad Argenta, nel Ferrarese assieme alla madre. A lei è toccato il doloroso momento del riconoscimento della salma. La data del funerale, non è ancora stata fissata.