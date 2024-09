“Vogliamo festeggiare il primo anno di matrimonio”: si abbuffano in osteria e scappano senza pagare

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Una coppia si è presentata in un'osteria di Terni per festeggiare il primo anno di matrimonio, ma dopo aver consumato è andata via senza pagare il conto. La coppia si sarebbe presentata venerdì 6 settembre asserendo di voler fare aperitivo, ma poi ha iniziato a ordinare antipasto, bottiglie di prosecco e primi piatti.

Secondo quanto raccontano i titolari dell'Osteria Braceria "Il Calice" di Miranda di Terni, l'abbuffata è poi terminata con altro prosecco e due tiramisù. "Una persona ha notato che stavano mangiando in fretta e in furia il dolce – hanno raccontato i titolari a Today.it – per poi dileguarsi. Io non avevo preparato neanche lo scontrino, è tutto scritto nella comanda. Chiaramente non avevano richiesto il conto".

I due si sono allontanati dal tavolo dell'osteria senza colpo ferire e da ieri i proprietari del locale cercano di rintracciare i fuggitivi. Il danno per il ristorante è infatti di cento di euro, anche se per i titolari non si tratta di un problema solo di natura economica. "Ieri è toccato a noi, ma domani potrebbe toccare ad altri – hanno spiegato -. Se si comportano così in altri locali, mangeranno sempre gratis. Non è giusto".

I due fuggitivi sono stati fortunatamente ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'osteria. "Se chiamano e pagheranno il conto, non sporgeremo denuncia" promettono i titolari del locale. "Questa è la prima volta che succede una cosa simile nel nostro ristorante. Non li denunceremo se torneranno per saldare il conto come è giusto che sia".

Secondo spiegato dai titolari, la coppia si sarebbe presentata nel locale chiedendo prima l'aperitivo, poi l'antipasto e due primi, seguiti da diverse bottiglie di prosecco e da due dolci, l'ultima portata mangiata in fretta e in furia prima di darsi alla fuga senza neppure chiedere il conto.