Violento scontro tra un’auto e una moto a Marina di Pisa: gravissima una donna

Una donna di 49 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata vittima di un incidente stradale in via Litoranea a Marina di Pisa. La 49enne è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra un'auto e una moto. Ora dell'accaduto se ne sta occupando la Polizia Municipale, che è intervenuta subito sul posto.

Stando alle prime informazioni, la donna ha riportato un trauma cranico e profonde ferite al piede sinistro, configurando un politrauma. I sanitari si sono precipitati sul posto in codice rosso con tanto di un'automedica di Pisa e un'ambulanza della Misericordia di Pisa. Dopo le prime cure sul posto, la paziente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cisanello a Pisa. La speranza è che si riprenda presto.