Violento scontro sui binari tra un camion carico di auto e un treno della linea Suzzara- Ferrara: tre feriti

Violento impatto tra un treno, con a bordo persone che andavano a scuola e al lavoro, e un mezzo pesante a Bondeno, nel Ferrarese. Ci sono tre feriti, ovvero il macchinista, l’autista del camion e un passeggero.

Momenti di paura questa mattina a Bondeno, nel Ferrarese. Verso le 7 c'è stato un violento impatto tra un treno, con a bordo persone che andavano a scuola e al lavoro, e un mezzo pesante. Nel dettaglio è avvenuto al passaggio a livello sulla strada tra Bondeno e Vigarano Pieve. Dopo lo scontro il sistema ferroviario è stato subito sospeso. Ci sono tre feriti, ovvero il macchinista, l'autista del camion e un passeggero.

Ai carabinieri e alla polizia ferroviaria sono stati affidati gli accertamenti del caso. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il camion trasportava macchine e al momento dell'impatto si trovava sui binari. Il treno regionale coinvolto è quello della linea Suzzara- Ferrara. Dopo lo scontro le diverse auto sul camion sono finite sull'asfalto e sono andate distrutte. Inoltre la caduta delle auto ha abbattuto pali dell’elettricità. Fortunatamente la velocità ridotta di entrambi i mezzi avrebbe evitato conseguenze ben peggiori.

Resta però ancora da capire come sia stato possibile che il camion si trovasse sulla ferrovia: verranno fatti tutti gli accertamenti sul caso, soprattutto per capire se il passaggio a livello abbia funzionato regolarmente. Intanto per i rilievi del caso la circolazione su strada e ferrovia è stata bloccata per eseguire le operazioni di sicurezza.

Su Facebook il sindaco di Bondeno Simone Saletti ha precisato: "Si raccomanda di utilizzare strade alternative negli spostamenti tra Bondeno e Vigarano Pieve, dal momento che la viabilità sulla strada provinciale 69 Virgiliana resterà bloccata ancora per diverso tempo". E ha aggiunto: "L’incidente di questa mattina ha causato quattro feriti che sono stati trasportati all’ospedale dall’elisoccorso: sono arrivate rassicurazioni sul fatto che non siano in pericolo di vita. Ad ogni modo, auspico il meglio per quanto riguarda le condizioni di salute delle persone coinvolte. Vi terrò aggiornati sulla riapertura della viabilità e su eventuali futuri sviluppi".