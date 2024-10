video suggerito

Violentò e rapinò una barista: arrestato 22enne a Reggio Emilia La donna si oppose alla rapina e il malvivente, anziché desistere, decise di cambiare piano e si avventò su di lei, costringendola a subire atti sessuali dietro la minaccia di un'arma.

A cura di Davide Falcioni

Un giovane di 22 anni è stato tratto in arresto questa mattina e condotto nel carcere di via Settembrini, a Reggio Emilia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna. Secondo gli inquirenti, che in questi mesi hanno lavorato per risalire a lui, sarebbe il responsabile di una tentata rapina e di una violenza sessuale nei confronti di una barista reggiana.

I fatti risalgono al marzo scorso, l’uomo colse di sorpresa la vittima mentre stava aprendo il bar in via Brigata Reggio e, dietro la minaccia di un coltello, tentò di impossessarsi del registratore di cassa. La donna si oppose alla rapina e il malvivente, anziché desistere, decise di cambiare piano e si avventò su di lei, costringendola a subire atti sessuali, sempre dietro la minaccia di un'arma. Le grida disperate di aiuto della vittima indussero poi il 22enne alla fuga.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia, coordinate dalla Procura, hanno permesso in questi mesi di fare luce sull’accaduto. Determinanti sono state le dichiarazioni della donna e le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, tramite le quali è stato possibile accertare la responsabilità del 22enne egiziano.

L’uomo è stato ritenuto anche l’autore di un accoltellamento avvenuto alcune settimane prima in città. In un primo momento il Gip di Reggio aveva ritenuto carenti le prove nei suoi confronti. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha ritenuto invece sussistessero i presupposti per il carcere.