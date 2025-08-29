Attualità
Violentano una 20enne strappandole la maglia in strada, poi fuggono: arrestati 7 ragazzi tra i 18 e i 24 anni

Sette ragazzi sono stati arrestati ad Alba Adriatica con l’accusa di aver violentato una 20enne in strada e di aver aggredito un ragazzo di 18 anni in seguito a una lite per futili motivi. I sette hanno tutti età comprese tra i 18 e i 24 anni.
A cura di Gabriella Mazzeo
I Carabinieri di Alba Adriatica hanno arrestato sette ragazzi di età tra i 18 e i 24 anni accusati di violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate. I sette, tutti incensurati, vivono nella Val Vibrata e sono al momento ai domiciliari. 

L'arresto è avvenuto in seguito a un'indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Tortoreto. I militari sono infatti partiti dall'aggressione a una ragazza di 20 anni, alla quale i 7 avrebbero strappato la maglietta e toccato le parti intime. Il gruppo è fuggito all'arrivo delle forze dell'ordine.

I giovani arrestati avrebbero anche aggredito un 18enne in seguito a un litigio per futili motivi e una coppia di giovani di Teramo intervenuti per difendere il ragazzo.

In seguito all'ascolto dei testimoni e la raccolta di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare tutti e 7 i giovani, poco più che maggiorenni.

Il gruppo è accusato a vario titolo di lesioni aggravate e violenza sessuale nei confronti della 20enne aggredita sessualmente in strada. I 7 ragazzi arrestati hanno tutti un'età compresa tra i 18 e i 24 anni.

