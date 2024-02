Violentano una 13enne a Catania: fermati in 7, lo stupro di gruppo davanti al fidanzato Rintracciato anche il settimo giovane che risultava irreperibile. La violenza sarebbe avvenuta nei giardini comunali di Villa Bellini a Catania il 30 gennaio scorso. La tredicenne era con il fidanzato, minacciato e tenuto lontano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata violentata nei giardini comunali della Villa Bellini di Catania da un gruppo di sette persone. I Carabinieri ne hanno fermati prima sei, il settimo che risultava irreperibile è stato rintracciato poco dopo. A quanto si apprende, i fermati sarebbero tutti egiziani e tre di loro non sarebbero ancora maggiorenni.

Il settimo rintracciato è uno dei tre minorenni: lo hanno trovato nella comunità dove alloggiava mentre recuperava degli effetti personali. Secondo gli investigatori stava per fuggire nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La vittima, che era col fidanzato al momento della violenza registrata il 30 gennaio scorso, sarebbe stata violentata da due degli indagati, sotto gli sguardi degli altri cinque ragazzi. Il fidanzato di lei, un 17enne, nel frattempo sarebbe stato minacciato, bloccato e tenuto lontano dal branco.

Gli abusi sarebbero avvenuti nei bagni pubblici della Villa Bellini a Catania. A soccorrere la giovane e il fidanzato, dopo lo stupro, sarebbero stati alcuni passanti che si sono accorti di loro. Lei si era accasciata a terra per la violenza subita, in lacrime per il dolore e lo choc, accanto aveva il ragazzo anche lui in lacrime.

Sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dalla ragazzina e hanno avviato gli accertamenti. Su quanto accaduto sono state aperte due inchieste e sono stati emessi i fermi dalla Procura distrettuale, con il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo, e da quella per i minorenni, diretta dalla procuratrice Carla Santocono.

Le due Procure contestano agli indagati la violenza di gruppo aggravata nei confronti di una ragazzina minore di 14 anni. All’identificazione dei sospettati si è giunti grazie alla testimonianza della vittima e del fidanzato e agli accertamenti svolti.

Uno degli indagati, un egiziano, avrebbe collaborato e fornito riscontri a chi indaga: avrebbe dato indicazioni per identificare gli altri suoi connazionali che sono stati poi fermati.

"È un fatto gravissimo e il fatto che sia avvenuto in una zona così centrale della città, ci lascia ancor maggiormente frustrati. Non v'è dubbio che c'è una convivenza complessa che dobbiamo pian piano abituarci ad avere. Queste tragedie purtroppo si confermano nell'idea che la donna possa essere esclusivamente considerata un oggetto dei desideri maschili, e questo atterrisce ancor più", le parole del vice sindaco di Catania, Paolo La Greca, sulla violenza sessuale. "Catania – aggiunge- sta facendo uno sforzo notevole sulla sicurezza e quella della Questura è una azione molto attenta quanto più è possibile sul territorio. Bisogna continuare così senza deflettere un attimo".

Nell'esecuzione dei fermi i Carabinieri hanno condotto tre maggiorenni in carcere e uno agli arresti domiciliari e i tre minorenni in un centro di precautelare di Prima accoglienza. I sette indagati, si legge in una nota, erano "entrati in Italia da minorenni e, in forza della legislazione vigente, accolti in strutture; in ragione della minore età vige, infatti, il divieto di espulsione con la possibilità del rilascio da parte della Questura competente del permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età".

I Carabinieri nel giro di meno di 48 ore sarebbero riusciti a chiudere il cerchio attorno ai presunti responsabili. "Al riguardo – spiegano le Procure – è stato assolutamente rilevante l'aspetto delle investigazioni scientifiche. Personale specializzato del Comando Provinciale Carabinieri di Catania è infatti riuscito, attraverso un minuzioso studio delle tracce forensi a individuare in meno di 24 ore le tracce biologiche relative alla violenza tracce che, analizzate in pochissime ore dal Ris di Messina, hanno restituito un ‘match' positivo coincidente con quello del minore che avrebbe fisicamente violentato la 13enne".