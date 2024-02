Violenza sessuale di gruppo su una 13enne, uno degli aggressori ha collaborato per rintracciare gli altri Sarebbe stato uno degli indagati a fornire informazioni sugli altri aggressori al fine di rintracciarli dopo la violenza sessuale di gruppo ai danni di una 13enne di Catania. Sequestrati i cellulari dei 7 per ulteriori accertamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Uno dei ragazzini indagati nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo avvenuta a Villa Bellini, a Catania, avrebbe collaborato con la Procura, fornendo riscontri ai carabinieri. Secondo quanto finora ricostruito, in questa spaventosa vicenda la vittima aveva appena 13 anni ed è stata aggredita mentre si trovava con il fidanzatino 17enne in un parco pubblico. Gli aggressori sarebbero sei, di cui uno riconosciuto dalla minore.

Stando alle prime informazioni sulla violenza, la ragazzina era insieme al fidanzato 17enne quando il gruppo li ha avvicinati e aggrediti. Il fidanzato della 13enne è stato tenuto lontano dai violentatori, immobilizzato e picchiato mentre altri due giovani hanno abusato della minore. Dopo la violenza, la ragazzina è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi vedendola piangere per il dolore e lo shock. Anche il fidanzato 17enne è stato soccorso dal 118 ed è stato trovato in lacrime accanto alla fidanzata.

I militari dell'arma hanno raccolto la testimonianza della giovane vittima e del fidanzato, avviando poi gli accertamenti. Sull'accaduto sono state aperte due inchieste e sono stati emessi i fermi dalla Procura distrettuale e da quella per i minorenni. I magistrati hanno ora disposto accertamenti tecnici sui cellulari sequestrati agli indagati. Si cercano contatti ed eventuali video di quanto accaduto nei loro smartphone. L'aggressione si sarebbe verificata alle 19.30 dello scorso 30 gennaio.

Agli atti delle due inchieste confluiranno anche le immagini registrate dai sistemi di sorveglianza presenti nel giardino comunale e nella zona esterna, anche di privati. I carabinieri del nucleo Investigativo hanno inoltre raccolto anche diverse tracce biologiche per confrontarle con il Dna degli indagati.

Uno dei legali delle 7 persone fermate per la violenza sessuale di gruppo ha rimesso il mandato, ritenendo di non poter accettare l'incarico affidatogli per ufficio. Il penalista ha fatto sapere di "non poter accettare" l'incarico per la difesa di un minore indagato perché "non sussistono i profili per assumere il ruolo".

Secondo chi indaga, la violenza ai danni della 13enne presenta impressionanti analogie con la violenza dello scorso 7 luglio su una 19enne palermitana. A sottolinearlo è il Procuratore capo presso il Tribunale dei minori di Palermo, Claudia Caramanna. Nell'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, il Procuratore parla di un "fenomeno diffuso", puntando il dito contro i social. "Alla base di tutto – ha spiegato – c'è l'amara constatazione che i giovani sono sempre più violenti e trattano le donne come oggetti, non hanno empatia per le vittime e non capiscono le sofferenze che possono provocare, o comunque non se ne curano affatto. I social hanno fatto da cassa di risonanza ai modelli negativi: quasi tutti, infatti, fanno i video e poi li postano per mostrare agli amici cosa hanno combinato".

"La nazionalità degli aggressori non c'entra – spiega -. Le famiglie, in particolare quelle che vivono in contesti difficili, non sempre riescono a trasmettere i giusti valori ai loro figli. In tanti vengono lasciati soli dalle Istituzioni in quartieri dormitorio dove non c'è nulla: le risorse sono poche ma bisogna agire al più presto aumentando il personale dei servizi sociali mettendo a disposizione strutture per ricreare quel senso di comunità che, in questi posti, è andato perduto".