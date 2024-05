Violenta la figlia 13enne della compagna, lei fa pressioni sugli altri figli per farli tacere: arrestati

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni e la compagna di 34 sono stati arrestati a Trani con le accuse di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia nei confronti di tre minorenni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 53enne avrebbe compiuto violenze sessuali sulla figlia appena 13enne della compagna, maltrattando invece i fratellini della ragazzina con la complicità della madre.

L'adolescente sarebbe stata costretta a subire le attenzioni sessuali del patrigno per anni e quanto sopportato, con la complicità della madre 34enne che sarebbe stata informata di quanto si verificava tra le mura domestiche, veniva poi accompagnato da regali e denaro in contanti che il patrigno dava alla ragazzina nel tentativo di comprare il suo silenzio.

Il disagio da lei provato, però, appariva evidente e la madre 34enne, per non far emergere quanto accadeva in casa, avrebbe maltrattato e pressato psicologicamente anche gli altri suoi figli per costringerli a far finta di niente e non parlare con nessuno degli abusi subiti dalla sorella 13enne.

Le indagini degli agenti della sezione reati contro la persona della squadra mobile della questura di Barletta Andria Trani, coordinati dalla Procura locale, sarebbero iniziate dopo la segnalazione inoltrata ai servizi sociali che già seguivano il nucleo familiare. Il 53enne è ora in carcere, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari. I piccoli, invece, sono stati finalmente portati via dalla casa degli orrori e sono stati trasferiti in una comunità protetta.

Stando alle prime informazioni, la segnalazione arrivata ai servizi sociali sarebbe stata anonima e da qui sono poi partite le indagini volte a chiarire se davvero si verificassero abusi ai danni dei minori. Le indagini hanno fatto emergere il quadro orrendo di soprusi, violenze e abusi ai quali i piccoli erano costretti.