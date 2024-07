video suggerito

Obbligavano la figlia 13enne a rapporti sessuali: gli abusi emersi da un tema di scuola La coppia di Vercelli vendeva la figlia tredicenne ad anziani della zona, obbligandola ad avere rapporti sessuali in cambio di piccole somme di denaro. La vicenda era emersa tre anni fa da un compito in classe svolto dalla bimba.

Si è concluso il processo a carico di due genitori di 69 e 70 anni, arrestati nel 2021 a Vercelli per il reato di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile: la coppia "cedeva" la figlia, all'epoca tredicenne, ad anziani della zona obbligandola ad avere rapporti sessuali completi in cambio di piccole somme di denaro. La Cassazione ha così condannato in via definitiva i genitori alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Ora i due si trovano in carcere a Vercelli.

La vicenda era emersa tre anni fa da un compito in classe svolto dalla ragazzina, subito acquisito dagli inquirenti della Squadra Mobile della polizia di Vercelli. Nell'elaborato si percepiva una sorta di richiesta d'aiuto in relazione alle condizioni di vita familiare imposte ed alle frequentazioni di persone estranee al nucleo familiare. Gli investigatori avevano avviato quindi una lunga e difficoltosa attività di indagine, puntando telecamere sull'ingresso di casa della famiglia, e con intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione.