Vigili del fuoco intervengono per un incendio, ubriaco travolge l'autopompa durante lo spegnimento: fermato Un uomo di 53 anni ha colpito con la propria auto l'autopompa dei vigili del fuoco a Bolzano durante le operazioni per lo spegnimento di un incendio. L'uomo guidava la sua vettura sotto effetto di alcolici. A nulla sono valsi gli alt dei carabinieri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni ha urtato il mezzo dei vigili del fuoco proprio durante l'intervento per lo spegnimento delle fiamme che avevano avvolto un furgone. Il tutto è accaduto a Bolzano, dove, oltre al furgoncino, hanno preso fuoco alcune autovetture e scooter. L'impatto dell'auto del 53enne con il mezzo dei vigili del fuoco ha ulteriormente complicato le cose. L'incidente è avvenuto a via Dodiciville, dove i volontari erano impegnati a spegnere le fiamme. Inutili sono stati i tentativi dei carabinieri di far rispettare l'alt al 53enne e indurlo a ridurre la velocità di percorrenza.

L'uomo ha infatti concluso la corsa contro il veicolo dei vigili del fuoco ma fortunatamente non ha travolto i militari o i pompieri presenti. Il 53enne è stato fermato e sottoposto al test etilometrico: dai controlli è risultato già destinatario di una sospensione della patente illimitata per violazioni già effettuate anni fa.

Il 53enne era inoltre alla guida in stato di forte alterazione psico-fisica dovuto ad alcol presente nel suo organismo per circa 1,70 grammi per litro di sangue. L'autovettura è stata sequestrata e portata presso un deposito autorizzato mentre l'uomo dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza ed è stato sanzionato per diverse violazioni del Codice della Strada.

Lo spegnimento dell'incendio è andato avanti, seppur rallentato dall'incidente d'auto: l'autopompa ha riportato lievi danni da strisciata alla fiancata destra, ma i rilievi resi necessari dopo il fatto hanno complicato ulteriormente le operazioni.

Per l'incendio al furgone è stato arrestato un 34enne affetto da disturbi comportamentali già noto e recidivo per episodi analoghi avvenuti in altre località della provincia. L'uomo è stato ricoverato in un reparto di psichiatria di Bolzano. Dovrà rispondere dei tre episodi di danneggiamento a seguito di incendio con l'accusa di aver dato fuoco a ben 6 mezzi, 5 dei quali completamente distrutti. Sono al vaglio degli inquirenti diverse ore di filmati di videosorveglianza delle zone interessate.