Una vacanza che si è conclusa in maniera tragica per una famiglia di Jesi, in provincia di Ancona, in vacanza a Vieste, località turistica nel Gargano. La loro figlioletta, Alice, una bambina di poco più di sei mesi, è morta dopo aver improvvisamente smesso di respirare. La piccola è stata vittima di un rigurgito, da cui in un primo momento sembrava essere stata salvata dal personale del 118. Purtroppo sono emerse delle complicazioni cardiorespiratorie che non hanno lasciato scampo alla bimba, deceduta ieri pomeriggio all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza “Padre Pio” di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove era stata trasportata in elisoccorso.

La drammatica vicenda ha sconvolto profondamente la città di Jesi dove la piccola viveva insieme alla famiglia. Mamma, papà e Alice stavano trascorrendo le vacanze a Vieste, nella spiaggia di Portonuovo quando la bimba ha cominciato a stare male. Immediatamente i genitori hanno fatto scattare l’allarme, e tempestivo è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno praticato sulla piccolina le manovre per liberare le vie respiratorie. Ricoverata nel reparto di rianimazione del nosocomio di San Giovanni Rotondo, però qualcosa è andato storto. Un peggioramento fatale che ha spento il cuoricino di Alice. Ora saranno svolti tutti gli accertamenti anatomopatologici per chiarire tutti i contorni di questa tragedia.