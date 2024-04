video suggerito

Si sente male durante una manifestazione sportiva, 22enne ricoverato d'urgenza per una meningite Si è sentito male improvvisamente, mentre partecipava a una manifestazione sportiva a Cagliari, in Sardegna. Un ragazzo di Olbia di 22 anni è stato trasportato in ospedale e ricoverato d'urgenza per una meningite di tipo B. Ora si trova al Santissima Trinità di Cagliari, sotto osservazione: le sue condizioni sono gravi ma stabili.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Si è sentito male improvvisamente, mentre partecipava a una manifestazione sportiva a Cagliari, in Sardegna. Un ragazzo di Olbia di 22 anni è stato trasportato in ospedale e ricoverato d'urgenza per una meningite di tipo B. Ora si trova all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Il giovane è grave, ma le sue condizioni, come riportato da alcuni quotidiani locali, sarebbero stabili e in lento miglioramento. Il 22enne è stato trasportato in ospedale domenica 14 aprile, quando durante la partita ha accusato un malore.

A causa di un peggioramento delle sue condizioni, dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione, in serata è stato trasferito per alcuni accertamenti all'ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente il suo quadro clinico si è ristabilito e già nella notte di lunedì 15 è tornato al Santissima Trinità dove i medici lo stanno tenendo costantemente sotto osservazione.

L'avvio della profilassi della Asl Gallura e della Asl di Cagliari

La Asl di Cagliari e la Asl Gallura hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i contatti del giovane e capire dove ha contratto la meningite. L'identificazione delle persone che ha incontrato negli ultimi giorni sarà utile per avviare la profilassi.

"Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura – fanno sapere – ha avviato tempestivamente l'inchiesta epidemiologica con la ricerca dei contatti stretti del ragazzo, la profilassi di familiari e conoscenti e la sorveglianza sanitaria, informando e collaborando anche con le Asl dei territori frequentati dal giovane negli ultimi giorni. Al momento i soggetti sottoposti a profilassi nel Nord Sardegna sono circa trenta".

Anche la Azienda sanitaria locale di Cagliari fa sapere di aver avviato "tutte le misure preventive profilattiche nei confronti dei contatti stretti" del giovane.

Che cos'è la meningite di tipo B, quali sono i sintomi e le cure

Come si legge sul sito del Ministero della Salute, la meningite è un'infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale (le meningi). Generalmente riconosce una causa infettiva, tuttavia esistono anche forme non infettive (es. da farmaci, da neoplasia). La meningite infettiva può essere causata da virus, batteri e funghi o miceti.

Quella virale, detta anche meningite asettica, è la forma più comune; di solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell'arco di 7-10 giorni. La forma batterica, invece, è più rara ma estremamente più grave e può avere anche conseguenze letali. La malattia si trasmette da persona a persona per via respiratoria, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni nasali, che possono essere disperse con la tosse, con gli starnuti o mentre si parla.

Il trattamento deve essere tempestivo. La meningite batterica viene curata con antibiotici (la cura è più efficace se il ceppo responsabile dell'infezione viene caratterizzato e identificato). Nel caso di meningiti virali, invece, la terapia antibiotica non è appropriata.

In questo caso però la malattia è meno grave e i sintomi si risolvono di solito nel corso di una settimana, senza necessità di alcuna terapia specifica, ma solo di supporto. La vaccinazione è, sicuramente, lo strumento più efficace per la prevenzione della meningite batterica e in Italia sono disponibili diversi vaccini contro la meningite.