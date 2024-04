video suggerito

Finisce la giornata di visite e si sente male, medico muore nel suo studio: “Sempre disponibile” La terribile scoperta solo nella serata di giovedì quando i parenti del dottor Armando Rotondo hanno iniziato a impensierirsi perché l’uomo non era tornato dall’ambulatorio di San Donato di Lecce e non rispondeva al telefono nonostante le numerose chiamate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Un punto di riferimento assoluto per la nostra città, sempre disponibile e attento verso tutti”, così il Comune di San Donato di Lecce descrive il dottor Armando Rotondo, il medico di 66 anni morto improvvisamente mentre era nel suo studio al termine di una giornata di visite e lavoro. La tragedia ieri, giovedì 18 aprile, quando i familiari sono andati a cercarlo, rinvenendolo ormai esanime nello studio medico. Inutili a quel punto i soccorsi e i tentativi di rianimazione, Armando Rotondo era già morto.

La terribile scoperta solo in serata quando i parenti hanno iniziato a impensierirsi perché l’uomo non era tornato e non rispondeva al telefono, nonostante le numerose chiamate. Nonostante avesse l’abitudine di fare tardi per il suo lavoro, infatti, era inusuale che non rispondesse al telefono. Tutti lo descrivono come una persona e un professionista sempre disponibile con tutti.

Probabilmente vittima di un malore improvviso mentre era da solo dopo la fine delle visite, il dottor Armando Rotondo è stato trovato senza vita intorno alle 20.30 di giovedì. I sanitari del 118 accorsi nel suo ambulatorio hanno solo potuto constatarne il decesso che sarebbe avvenuto circa un’ora prima del rinvenimento.

La notizia ha sconvolto la comunità di San Donato di Lecce dove centinaia sono i messaggi di cordoglio per il medico che si era anche impegnato nella politica locale diventando consigliere comunale. “Il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale, commosso e affranto, si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Rotondo per la perdita del caro Armando” è il messaggio ufficiale dell’amministrazione locale che ha proclamato anche il lutto cittadino per la giornata dei funerali che si terranno oggi alle 16.

“Una bravissima persona ed un professionista ottimo e soprattutto sempre disponibile” è messaggio unanime di chi lo conosceva e ha voluto riservare un ricordo pubblico per il medico di base scomparso. “Armando era un uomo, un medico e un amico dalle mille virtù, sempre pronto a spendersi per il prossimo con la sua innata dolcezza e sensibilità. Il dott. Armando Rotondo era un professionista amato da tutti i suoi pazienti e da tutta la città per le sue grandi doti umane e professionali. Il suo impegno politico è stato sempre improntato sui valori del rispetto, della trasparenza e dell’aiuto verso le fasce più deboli. Attentissimo anche al mondo degli animali, in costante collaborazione con tutte le associazioni insistenti sul territorio” ha dichiarato invece il sindaco Alessandro Quarta.

Armando Rotondo “è sempre stato una risorsa preziosa ed un punto di riferimento per la nostra città. Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in tutti i suoi cittadini, privati di un uomo e di un medico eccezionale. Ho perso, abbiamo perso tutti, un amico straordinario, una spalla sempre pronto a proteggerci e sostenerci” ha concluso il primo cittadino di San Donato di Lecce.