video suggerito

Greta Thunberg arrestata durante una manifestazione per l’ambiente all’Aja Greta Thunberg è stata arrestata durante una manifestazione del gruppo ambientalista Extinction Rebellion all’Aja. L’attivista si era unita ad alcuni manifestanti per occupare l’autostrada per protestare contro i sussidi ai combustibili fossili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto da archivio

Greta Thunberg stata fermata dalla polizia olandese dell'Aja durante una manifestazione di protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion lungo l'autostrada A12. A dare la notizia è il quotidiano olandese De Telegraaf. L'attivista svedese si era unita ai manifestanti intenti a bloccare l'autostrada. Molti di loro, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono stati fermati dalla polizia schierata.

Greta Thunberg arrestata all'Aja

Secondo le prime informazioni, l'attivista per il clima è stata arrestata e caricata su un grande autobus della polizia locale insieme ad altri manifestanti. Secondo le informazioni fornite da De Telegraaf, la polizia aveva invitato gli attivisti a lasciare autonomamente l'area. Alcuni avrebbero seguito le indicazioni, mentre altri sono stati arrestati dalla polizia e caricati sui furgoni di detenzione.

Extinction Rebellion prevedeva di occupare la A12 per la 37esima volta per manifestare contro i sussidi ai combustibili fossili. I titolari delle località turistiche nei pressi della spiaggia dell'Aja, sul Mare del Nord, avevano manifestato la loro irritazione per le proteste degli attivisti dell'ambiente che più volte avevano causato disagio al traffico sulle strade di accesso alla costa.

Leggi anche Perché i dissidenti in Russia stanno gettando inchiostro nelle urne durante le elezioni

In aggiornamento