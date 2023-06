Viene inseguita e morsa da un cinghiale in pieno centro a Genova: ricoverata donna di 58 anni L’incidente è avvenuto stanotte in una zona centrale del capoluogo. La signora ha riportato un’ampia ferita alla gamba destra. Non si tratta di un caso isolato: sono diverse le segnalazioni di aggressioni da parte dei cinghiali che alimentano le polemiche sulla loro proliferazione.

A cura di Teresa Fallavollita

È stata inseguita e infine morsa da un cinghiale in pieno centro storico, tra le macchine e le case.

È successo la notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno a Genova, nella centralissima piazza Palermo, nel quartiere della Foce. La donna, 58 anni, si è presentata nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, nel capoluogo ligure, per farsi medicare una vasta ferita da morso alla gamba destra.

Secondo quanto riportato nel bollettino di stamani dell’ospedale, “La donna si trova attualmente ricoverata presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso, in attesa di visita da parte di infettivologo e chirurgo plastico”.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Forse la donna potrebbe essersi imbattuta in una famiglia di cinghiali, con tanto di cuccioli: questo è generalmente il contesto che rende le mamme più aggressive poiché, per difendere i cuccioli reputati in pericolo, queste possono attaccare la potenziale minaccia.

Un’altra opzione che appare plausibile è che l’incontro ravvicinato sia avvenuto nei pressi dei cassonetti della spazzatura, dove la donna si stava dirigendo per buttare l’immondizia. Sorpreso e impaurito dall’arrivo della signora, il cinghiale avrebbe attaccato l’ospite indesiderato.

Eppure, non si tratta di un episodio isolato: nelle ultime settimane nella città ligure sono stati registrati numerosi casi di aggressioni simili. L’ultimo, nemmeno una settimana fa in via dell’Arena, sempre a Genova.

Ad essere aggredita, questa volta, una fisioterapista dell’Asl 3. La donna stava tornando con la spesa verso casa la sera di giovedì 1 giugno quando è stata inseguita da un’esemplare femmina che l’ha morsa a una coscia. L’animale sarebbe stato probabilmente attirato dall’odore del pane, che avrebbe poi mangiato sul posto, dopo aver lacerato la busta.

Quello lungo il torrente Sturla si è rivelato un ambiente ottimale per la proliferazione dei cinghiali, che secondo quanto denunciato dai cittadini residenti nelle vicinanze sono arrivati a superare i 50 esemplari.

Eppure in tutta la città si segnalano incontri ravvicinati con i cinghiali, a partire dai numerosi casi di incidenti stradali da questi provocati: sempre nella notte di giovedì, un uomo in scooter ha colpito un cinghiale che si trovava in mezzo alla strada, finendo in ospedale.

Questa ennesima aggressione in piazza Palermo contribuisce ad alimentare il già acceso dibattito relativo all’eccessiva proliferazione di questi animali: a chi invoca le doppiette come unico e auspicabile rimedio, però, è bene ricordare che esistono anche altri metodi meno violenti – come la distribuzione di mangimi trattati con anticoncezionali durante il periodo della riproduzione – per porre un freno alla diffusione di questa specie.