Vicenza, paura all’alba: auto finisce rovesciata nel canale con 4 soldati americani a bordo L’incidente è avvenuto a Monteviale, illesi gli occupanti della Toyota Corolla fnita rovesciata fuori strada in un canale di irrigazione agricolo.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia sfiorata poco prima delle 5 di stamattina, sabato 28 gennaio, in viale Zileri, a Monteviale, nella provincia di Vicenza, in Veneto. Un’auto di cittadini statunitensi è finita rovesciata fuori strada in un canale d’irrigazione agricolo. I vigili del fuoco intervenuti dal capoluogo, hanno messo in sicurezza la macchina, una Toyota Corolla, mentre i quattro occupanti – tutti militari Usa – venuti fuori illesi sono stati assistiti da un’ambulanza del 118.

All'arrivo dei soccorsi i ragazzi era già usciti dall'abitacolo, praticamente illesi; sono stati assistiti sul posto da un'ambulanza del Suem, ma non è stato necessario il loro trasferimento in ospedale. Sul luogo dell'incidente oltre ai pompieri, anche i carabinieri della Setaf e la military police statunitense. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 7 con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Poco prima, intorno alle 3:30, è avvenuto un altro sinistro sempre in zona, nella frazione di Restena nel comune di Arzignano (VI): qui i vigili del fuoco sono intervenuti per il rovesciamento di un’auto nel fossato: ferito l’autista che era rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito all’ospedale locale.

Fondamentale la funzione salvavita esercitata dalle cinture di sicurezza in questo caso. Non sono al momento disponibili le cause che hanno determinato l’incidente della scorsa notte, in cui comunque non avrebbero concorso altri veicoli. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.