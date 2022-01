Vicenza, colpito da crisi ipoglicemica: cade dal terrazzo e muore sotto gli occhi della compagna La tragedia il giorno di Capodanno a Marano Vicentino. Vittima Manuel Busato, 45enne, operaio, padre di una bimba di un anno e in attesa del secondogenito.

A cura di Biagio Chiariello

È un dramma che lascia senza parole quello che il giorno di Capodanno ha colpito una famiglia di Marano Vicentino: Manuel Busato, operaio 45enne, è morto cadendo dal terrazzo di casa in preda ad una crisi ipoglicemica. Padre di una bimba di un anno e in attesa del secondogenito, fin da ragazzo soffriva di diabete e il pomeriggio di Capodanno ha avuto un calo importante di glicemia che lo ha portato ad uno stato confusionale mentre si trovava con la compagna e convivente Eleonora. Ha perso l'equilibrio finendo per cadere prima a terra, poi dal balcone del primo piano. Un volo che non gli ha dato scampo. I paramedici del Suem 118 intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma senza riuscirci, per la disperazione della donna che ha assistito alle operazioni e che aveva tentato di prestargli un primo soccorso.

Chi era Manuel Busato

Manuel Busato era molto conosciuto a Marano, anche per i molti anni passati a giocare nella squadra di calcio a 5 “Silva Marano”. Lavorava come operaio presso l'azienda “Esse2”,con sede nella zona industriale di Molina. "Il sindaco Marco Guzzonato e l’amministrazione comunale di Marano Vicentino esprimono profondo sgomento per la prematura scomparsa di Manuel Busato – è la nota diffusa dal Municipio – La comunità tutta, in queste ore durissime, abbraccia la compagna di Manuel con la loro amata figlia e con il loro amore che ancora deve arrivare, i genitori, la sorella, i parenti, i tanti amici e amiche". Al momento non è ancora stata resa nota la data del funerale e massimo riserbo anche da parte delle forze dell’ordine, in ossequio alla nuova normativa che vieta la diffusione di notizie alla stampa senza previa autorizzazione della Procura della Repubblica.