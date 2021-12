Vibo Valentia, entrano dal barbiere e sparano: morto un 40enne. Si indaga Sono entrati nel salone di un barbiere di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, e hanno ucciso un 40enne già noto alle forze dell’ordine. Si indaga.

Ucciso a colpi di arma da fuoco la sera dell'ultimo dell'anno a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di un 40enne di Sorianello che era appena uscito dal salone del barbiere. I killer sarebbero entrati all'interno del locale aprendo il fuoco contro Giuseppe De Masi, vittima dell'omicidio. Sull'agguato stanno indagando la Procura della Repubblica di Vibo Valentia e la Dda di Catanzaro. Secondo le prime informazioni, De Masi era stato coinvolto nell'operazione antidroga Ghost, condotta dalla squadra mobile di Vibo Valentia.

La vittima, secondo le prime informazioni, era spostata e aveva due figli. L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio dell'ultimo dell'anno, tra la folla che godeva il sole dell'ultimo pomeriggio del 2021. Le indagini sono state avviate tempestivamente. Lavorava come piccolo imprenditore nel settore del movimento terra. Si tratterebbe di una vera e propria esecuzione criminale. Il 118 infatti non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne, ufficializzandone la morte appena giunto sul posto. Subito dopo sono iniziati i rilievi per raccogliere elementi sulla dinamica del delitto. L'area è stata interdetta al pubblico per poter effettuare tutti gli accertamenti del caso. Non è chiaro se le forze dell'ordine procederanno a breve con la raccolta di eventuali testimonianze. Sembra che ad uccidere De Masi siano state più persone entrate all'improvviso nel salone del barbiere. Dopo aver sparato, si sarebbero dileguati. Sono ancora in corso le operazioni per risalire alla loro identità e le ricerche per assicurarli alla giustizia. La notizia è stata comunicata alla famiglia. I parenti sono giunti poco dopo sul posto per parlare con le forze dell'ordine. I residenti si sono stretti attorno alla compagna di De Masi, visibilmente provata dall'accaduto