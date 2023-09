Viareggio, incidente in bici: Emma non ce l’ha fatta, morta due mesi dopo il fidanzato Leonardo Dopo due mesi e mezzo in comaEmma Genovali è morta. La ragazza, musicista appena ventenne, era rimasta coinvolta insieme al fidanzato – Leonardo Brown, 22 anni, deceduto l’undici luglio scorso – in un incidente stradale a Viareggio la mattina del 4 luglio.

A cura di Davide Falcioni

Dopo due mesi e mezzo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cisanello, a Pisa, Emma Genovali è morta. La ragazza, musicista appena ventenne, era rimasta coinvolta insieme al fidanzato – Leonardo Brown, 22 anni, deceduto l’undici luglio scorso – in un incidente stradale a Viareggio la mattina del 4 luglio. I due ragazzi erano stati subito ricoverati, in condizioni disperate, all’ospedale di Cisanello (Pisa). La conferma della tragedia è arrivata nel primo pomeriggio di sabato e dare l’annuncio è stata la zia della giovane su Facebook, con un messaggio commovente: "La nostra Emma – ha scritto Vania Grazioli – stamani ha trovato il suol sole e l’ha raggiunto, lasciandoci… È così bella che lui l’ha tenuta con sé per illuminare ancora ogni giorno delle nostre vite. Grazie ancora dei pensieri e delle preghiere".

Leonardo ed Emma stavano viaggiando in sella a una bici con pedalata assistita quando – intorno alle 11,30 di martedì 4 luglio – si stavano apprestando a svoltare verso via Giorgetti, in Darsena, per andare al mare. Per ragioni ancora da chiarire con esattezza, sono rimasti coinvolti nell'incidente con una moto guidata da un operaio, rimasto illeso, che usciva da un cantiere navale e percorreva via del Pescatori. Le condizioni dei due fidanzati sono risultate subito molto gravi ai soccorritori intervenuti sul posto, insieme alla polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Malgrado gli sforzi dei sanitari dell'ospedale di Cisanello, che non hanno lasciato niente di intentato nella cura di entrambi, non c'è stato nulla da fare. Pochi giorni dopo l'incidente è morto Leonardo, mentre due giorni fa è stata la volta di Emma.

La ragazza era diplomata al liceo Artistico di Lucca “Passaglia”, indirizzo musicale, e aveva fondato una band, gli Arkadia Audio Lab, che dal 2021 ha tenuto serate molto apprezzate nei locali della Versilia. Emma inoltre lavorava come cameriera al Punto Pizza di Lido di Camaiore. Leonardo, invece, si era diplomato all’indirizzo linguistico del liceo Carducci di Viareggio ed era ex portiere e apprezzato allenatore dei giovanissimi portieri del Lido di Camaiore.