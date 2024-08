video suggerito

Viaggia da solo in auto e si schianta contro il guard rail, morto il famoso chirurgo Cristian Huscher Il famoso chirurgo Cristian Huscher si è schiantato contro il guard rail mentre viaggiava verso Isernia a bordo della sua Mini Cooper. Secondo quanto reso noto, le cause del sinistro stradale sono ancora in fase di accertamento. Il medico è purtroppo deceduto poco dopo l’ingresso in ospedale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Stava viaggiando a bordo della sua Mini Cooper verso Isernia quando, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 5 agosto, ha perso il controllo della vettura finendo contro un guardrail. Non ce l'ha fatta il medico chirurgo ed ex primario di chirurgia del Veneziale di Isernia, il dottore Cristian Huscher.

Lo schianto contro il guardrail a due passi dal centro commerciale dei Melograni a Roccaravindola non gli ha purtroppo lasciato scampo: per il medico non vi è stato infatti nulla da fare e al personale del 118 sono apparse da subito chiare le condizioni gravissime del chirurgo. Huscher è stato trasportato d'urgenza al Veneziale dove è stato poi dichiarato il decesso. Sul luogo dello schianto si sono recati i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas.

Cristian Huscher, 74 anni, era un famoso chirurgo e tra le altre cose, era stato l'ex primario del reparto di chirurgia del Veneziale di Isernia. La notizia del suo decesso è arrivata intorno alle 18.30 di ieri, lunedì 5 agosto: secondo quanto reso noto dai medici che hanno cercato di salvargli la vita, erano troppo gravi le ferite riportate in seguito al sinistro stradale.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità: l'auto sarebbe finita autonomamente fuori strada, senza coinvolgere altri mezzi. La vettura è rimasta incastrata tra il guard rail e il ciglio della strada e per liberare Huscher si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il cuore del chirurgo 74enne ha smesso di battere poco dopo il suo ingresso in ospedale.

Huscher aveva lavorato anche come medico a Brescia e in Vallecamonica. Tempo dopo era diventato direttore di Chirurgia generale e oncologica presso il noscomio di via Pacevecchia. Nel 2018, Huscher aveva dato l'addio alla vita di reparto. Amato dai pazienti e dai colleghi, Huscher era uno dei chirurghi di maggior prestigio in Italia.