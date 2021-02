in foto: Immagine di repertorio

Clochard via dalle strade del centro di Torino. Questa mattina i vigili sono intervenuti in alcune zone del capoluogo piemontese per quella che viene definita una operazione “antidegrado”. Secondo quanto scrive l’Ansa, almeno sette clochard sono stati identificati nell'ambito di una operazione della polizia in collaborazione con i vigili urbani. L'intervento è scattato intorno alle 9 in seguito agli esposti di alcuni residenti che avrebbero denunciato episodi di molestie da parte degli stessi senzatetto. A quanto si apprende, il blitz ha interessato in particolare i portici di corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza Castello e via Viotti, dove non sono pochi i senzatetto che dormono su giacigli improvvisati.

Tre persone, irregolari sul territorio nazionale, sono state accompagnate in Questura per gli accertamenti del caso. Gli altri, per lo più con precedenti, sono stati identificati e allontanati dai loro giacigli di fortuna per liberare gli spazi dalle masserizie e procedere in alcuni casi con la sanificazione delle strade, che è stata effettuata dagli operatori dell'Amiat, l'azienda torinese di igiene ambientale. Hanno portato via rifiuti, cartoni e materassi usati dai senzatetto.

L'operazione arriva dopo che nei giorni scorsi il comandante dei vigili di Torino Bezzon è finito al centro delle polemiche per un’intervista nella quale avrebbe invitato i cittadini a non dare soldi ai clochard della città dicendo che arrivano a guadagnare “anche 100 euro al giorno” con l’elemosina. Ed è polemica a Torino anche per le nuove linee guida per la cura degli animali d’affezione e le regole per la convivenza con gli animali domestici su tutto il suolo cittadino. A far discutere in particolare il divieto di avere animali per coloro che vivono in strada.