Veronica, morta col figlio dopo volo da ponte: “Mamma straordinaria, bloccata nei suoi problemi” L’ex compagno della donna, trovata morta insieme al figlio di 4 anni sul greto del torrente Noce in Trentino: “Credo che il suo ultimo viaggio non sia stato facile, la immagino sola e spaventata. Era una mamma straordinaria che nel corso della sua vita si è bloccata nei suoi problemi”. Oggi i funerali.

A cura di Ida Artiaco

"Veronica è stata una mamma straordinaria che nel corso della sua vita si è bloccata nei suoi problemi. Per alcuni forse non si è presa la sua responsabilità o non è riuscita a trovare un messaggio corretto per descriverla. Questo ha fatto sì che tutto si trasformasse in un macigno, che le ha oscurato le opportunità che la vita le dava davanti".

Sono queste le parole pronunciate oggi dall'ex compagno di Veronica Amistadi e papà del suo bambino Riccardo di soli 4 anni: i due sono stati trovati morti nella notte tra sabato e domenica scorsa sul greto del torrente Noce, al piedi del ponte di Mostizzolo, in Trentino, dopo un volo di quasi 90 metri. L'uomo ha parlato durante i funerali della donna e del bimbo che si sono tenuti questa mattina alla presenza di circa 500 persone.

"Domenica scorsa – ha detto l'ex compagno di Veronica – ero convinto di aver perso tutto, oggi invece comprendo quanto sempre prezioso e importante è stato quel poco tempo passato insieme a mio figlio. Riky è stato un furbetto, è arrivato e ci ha investito di questa opportunità di crescerlo, ma ci ha anche detto ‘Attenzione, se volete prendermi cura di me dovete essere migliori di quello che siete adesso, perché io sono uno che guarda e impara, e voglio farlo bene'".

Poi, il riferimento proprio a Veronica: "Credo che il suo ultimo viaggio non sia stato facile, la immagino sola e spaventata. E una persona di questo tipo porta con sé quelle che le possono dare aiuto, la persona che ama e di cui si fida di più. Riccardo era questo, quel bambino è stata l’unica persona a farsi carico di questa incombenza, accompagnando sua madre nell’ultimo viaggio".

La donna, 41 anni, che qualche giorno prima della tragedia aveva anche inviato una lettera ad un quotidiano per esprimere il suo dolore, secondo gli inquirenti aveva maturato nel tempo un forte disagio che, però, tra i suoi cari non è mai trapelato, neppure dall’ultima telefonata fatta alla sorella verso le 22.30 poco più di due ore prima del dramma.