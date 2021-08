Verona, uccisa dal figlio, nessuno paga i funerali: sepolta a spese del Comune L’80enne Maria Spadini era stata uccisa per mano del figlio Paolo Bissoli lo scorso 21 luglio. L’uomo che soffre di problemi psichici ha confessato il delitto ed ora è in carcere. Il sindaco di Bovolone, nel Veronese, ha deciso di farsi carico dell’organizzazione delle esequie, tenutesi venerdì.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà il Comune di Bovolone a farsi carico delle spese per la sepoltura dell’80enne Maria Spadini, il cui omicidio aveva lasciato sotto choc l'intera comunità del paesino in provincia di Verona. Due settimane fa è stata accoltellata in casa dal figlio, il 51enne con problemi psichici, Paolo Bissoli. L'uomo avrebbe reagito in maniera del tutto imprevedibile ad un semplice rimprovero sul caffé versato mentre faceva colazione. Era il 21 luglio e in queste due settimane ed oltre nessuno si è fatto avanti per dare una degna sepoltura all'anziana. Così ci ha pensato il sindaco Emilietto Mirandola: è stato lui a pagare l’organizzazione delle esequie per la signora Maria Spadini, tenutesi Venerdì mattina, nel Duomo di Bovolone, con la successiva tumulazione nella tomba di famiglia al cimitero di Viale del Silenzio.

L'assassino reo confesso resta in carcere

Intanto prosegue l’inchiesta condotta dalla pm Federica Ormanni, mentre il reo confesso Bissoli resta chiuso in carcere a Montorio dove ha ripreso la terapia farmacologica per i gravi disturbi da cui è afflitto da tempo. Il giudice ha chiesto al perito Maurizio Baciga, incaricato dal giudice di verificare lo stato mentale di Bissoli, di accertare se le attuali condizioni mentali dell’omicida siano o meno compatibili con la detenzione carceraria. La risposta dell’esperto è attesa nelle prossime settimane. Il 51enne aveva detto di soffrire da tempo di una grave forma di depressione. Era tornato da un anno a vivere con la madre dopo essere stato allontanato dalla casa della compagna.