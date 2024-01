Verona, minaccia la moglie con un coltello davanti ai figli di 18 e 6 anni: arrestato Una donna ha allertato le forze dell’ordine dopo essere stata minacciata con un coltello dal marito davanti ai suoi figli di 18 e 6 anni. La donna, che vive a Verona con la famiglia, è stata immediatamente soccorsa da una volante mentre l’uomo è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva minacciato la moglie davanti ai figli di 18 e 6 anni a Verona, pochi giorni prima di Capodanno. La donna ha chiamato il 113, raccontando di esser stata minacciata dal marito ubriaco. La donna ha raccontato di essere riuscita a sfuggire alle sue violenze, ma di essere stata minacciata con un'arma davanti ai figli. Seguendo le indicazioni del centralino, la donna è riuscita a mettersi in sicurezza insieme ai figli, barricandosi nella camera da letto dell'appartamento mentre la volante si recava sul posto. Il marito, che all'arrivo degli operatori si trovava in cucina, avrebbe cercato più volte di sfondare la porta per entrare nella stanza. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo aveva un coltello appoggiato sul tavolo ed era in stato di ebrezza.

Si è consegnato immediatamente ai poliziotti senza opporre resistenza. L'ispettore coordinatore delle Volanti ha poi accertato anni di violenze nei confronti del nucleo familiare. La donna non aveva mai denunciato per "evitare problemi legali al padre dei suoi figli". La decisione di raccontare quanto stava accadendo è arrivata dopo un'escalation di violenza dell'ultima settimana che ha indotto la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata dall’uso del coltello. Dopo il fermo, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. La vittima delle violenze e dei maltrattamenti è stata invece affidata prima alle cure del 118, che ha accertato il suo buono stato di salute dopo lo spavento, e poi a quelle delle forze dell'ordine che sono riuscite a calmarla e a mettere in sicurezza lei e i suoi figli ancora in età scolare.

Dopo essere stati soccorsi dalle autorità, la famiglia ha potuto fare ritorno a casa per il resto della notte mentre l'uomo è stato condotto in carcere.