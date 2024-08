Verona, getta acido sull’ex compagno per farsi consegnare il figlioletto di 4 anni: arrestata 46enne

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Minacce e aggressioni fino all'ultimo agguato con l'acido: un uomo di 48 anni è riuscito a sfuggire alla furia dell'ex moglie che voleva l'affidamento esclusivo del figlio di 4 anni. Il papà del piccolo ha denunciato l'accaduto alle autorità spiegando che la ex compagna, anche lei residente a Verona, lo aveva minacciato più volte, pedinato e poi aggredito per ottenere con la forza l'affidamento del figlioletto di 4 anni, sotto la sua potestà esclusiva per volere del Tribunale.

La donna di 46 anni e il suo nuovo compagno, un 55enne del posto, sono stati arrestati dai carabinieri di Verona. I due sono accusati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. A denunciare le violenze è stato proprio il 48enne, che dopo la tentata aggressione con l'acido ha voluto tutelare la propria incolumità e quella del figlioletto. Secondo quanto da lui raccontato, l'ex compagna voleva obbligarlo a consegnarle il bimbo con la forza.

Ad aiutarla c'era anche il nuovo convivente che, stando alle affermazioni del 48enne, avrebbe partecipato più volte alle aggressioni. Uno di questi violenti episodi sarebbe avvenuto sotto gli occhi del bambino. Il papà del piccolo ha raccontato alle forze dell'ordine che l'escalation di minacce e aggressioni è iniziata con un messaggio dell'ex. "Ti mando i sicari sotto casa, ti scuoiano vivo" scriveva la 46enne. "Se non mi dai il bambino, ti facciamo saltare in aria e ti bruciamo con l'acido".

L'affermazione si è concretizzata qualche giorno dopo, quando la donna ha versato dell'acido sul collo e sulle spalle dell'ex che per miracolo è riuscito ad allontanarsi prima di essere sfregiato in modo permanente. La 46enne avrebbe anche provato ad aggredire il padre di suo figlio con un punteruolo, conficcandoglielo nel braccio.

La coppia arrestata è stata trasferita nel carcere veronese di Montorio ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.