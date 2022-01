Vercelli, incendio in una casa a Borgosesia: muore tra le fiamme una donna invalida Una persona è stata trovata morta, carbonizzata, nell’incendio della sua abitazione a Borgosesia (Vercelli). La vittima sarebbe una 81enne da tempo allettata.

A cura di Susanna Picone

Foto dal gruppo Fb "Sei Di Borgosesia se"

Una persona è stata trovata morta, carbonizzata, nell'incendio della sua abitazione a Borgosesia, nella provincia di Vercelli, in Piemonte. A darne notizia il 118 intervenuto sul posto insieme a vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. L’abitazione è andata a fuoco nelle prime ore dell’alba di oggi, mercoledì 19 gennaio, e si trova in via Libertà a Borgosesia, nei pressi di Cancino, al confine con il comune di Valduggia. Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento delle fiamme, secondo quanto ha reso noto il sindaco del paese, Paolo Tiramani. A grande distanza si vede una colonna di fumo che si alza dal tetto della casa, altre abitazioni non dovrebbero comunque essere a rischio.

Il nome della persona che ha perso la vita non è stato ancora reso noto: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una anziana donna di 81 anni invalida, che viveva a letto ed era assistita da un badante. A dare l'allarme questa mattina è stata la figlia del badante che è riuscita a mettersi in salvo insieme all'uomo, mentre per l'anziana signora non c'è stato nulla da fare. È morta tra le fiamme della sua casa.

Per quanto riguarda le cause del rogo, ancora non ci sono delle informazioni ufficiali su quanto accaduto. Secondo le informazioni raccolte, pare che la vittima fosse una accanita fumatrice e per questo si sta verificando anche l'ipotesi che a causare il rogo possa essere stato un mozzicone di sigaretta. "Le cause dell'incendio sarebbero di natura accidentale", ha detto per il momento il primo cittadino. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenute squadre dei vigili del fuoco anche da fuori provincia. Sull’accaduto sono inoltre in corso gli accertamenti dei carabinieri che attendono la relazione dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale che sta deviando il traffico.