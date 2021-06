Femminicidio-suicidio in Liguria, e precisamente in via Tenda, nella frazione di Roverino di Ventimiglia. Un uomo ha ucciso una donna e poi si è tolto la vita. La vittima, Sharon M., di circa 30 anni, sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno di un'auto. Secondo le ricostruzioni l'uomo si sarebbe successivamente suicidato in un luogo poco distante. Il delitto è avvenuto intorno alle 17.

A quanto apprende l'Ansa la donna è stata uccisa dall'ex fidanzato, Antonio Vicari. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo le indagini. A far scattare la furia omicida sarebbe stata la gelosia. Al momento dell'aggressione la donna era seduta in auto, una Citroen, sul lato passeggero.

Alla tragedia è scampato l'attuale fidanzato della vittima: Vicari probabilmente voleva uccidere anche lui. Stando ad alcune testimonianze, il compagno della donna, che guidava la vettura, una volta accostato al marciapiede, è sceso e si è recato nel vicino Bar Azzurro a comprare le sigarette. L'omicida, che sarebbe sopraggiunto in scooter, si è avvicinato a piedi alla vettura, con Sharon seduta sul lato passeggero, e l'ha uccisa a colpi di pistola. A quel punto, con l'arma in pugno si è diretto verso il bar dove c'era l'amico della vittima. Quest'ultimo, hanno riferito dei testimoni, ha cercato di nascondersi per fuggire dal retro ma nel frattempo la titolare del locale, avendo visto l'uomo armato, ha chiuso la porta a vetri del bar: "Non mi uccidere, io non c'entro niente" gli ha gridato mentre Vicari cercava di entrare. A quel punto l'omicida ha desistito ed è scappato verso il fiume Roia, ha rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita, poco distante dal luogo dell'omicidio.

L'arma utilizzata per uccidere la ragazza è una pistola semi automatica sulla quale sono in corso verifiche per chiarire se fosse o meno rubata o legalmente detenuta. Da quanto emerge, avrebbe agito al culmine di una lunga serie di molestie che erano state denunciate dalla giovane: a carico dell'uomo risulta una denuncia per minacce risalente allo scorso marzo.

Ieri un altro femminicidio in Liguria

Si tratta del secondo femminicidio in 24 ore in Liguria. Ieri, sull'altra riviera, a Levante, una donna di 25 anni di origini sarde e residente a Castelnuovo Magra (La Spezia), è stata uccisa dall'ex compagno in una villetta a pochi chilometri da Sarzana. La donna è stata sgozzata dopo un litigio, al quale hanno assistito il figlioletto di due anni e un'amica che si sono rifugiati in bagno quando l'uomo, un cittadino maghrebino di 29 anni, ha preso il coltello. L'uomo si è scagliato anche contro i tre carabinieri intervenuti, ma è stato bloccato e arrestato.