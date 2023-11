“Venite, l’ho ammazzata”: uccide la moglie davanti ai figlioletti poi chiama i soccorsi Ha ucciso la moglie a coltellate davanti ai figli piccoli, poi ha allertato il 118. Il tutto è accaduto ad Andria nel pomeriggio di oggi, martedì 28 novembre.

Una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio di oggi, 28 novembre, dal marito. L'uomo, che viveva con la vittima ad Andria, avrebbe poi allertato il 118 dicendo di aver ucciso la consorte. Il killer reo confesso è stato portato in caserma per tutti gli accertamenti.

Gli operatori sanitari che hanno preso la telefonata hanno sentito anche urla di bambini e hanno allertato subito i carabinieri che indagano sull'accaduto coordinati dalla Procura di Trani. Secondo quanto finora reso noto, la donna sarebbe stata uccisa all'interno della sua abitazione, nella zona rurale della città. Da poco meno di un mese viveva da separata in casa con il suo assassino. Al momento dell'omicidio erano presenti anche i figlioletti.

L'operatore del 118 che era al telefono con il killer avrebbe sentito urlare i piccoli, disperati per quanto successo alla mamma. Non sono ancora note le generalità della vittima, ma sembra certo che la donna avesse intenzione di procedere prima con la separazione e poi con il divorzio dal marito. L'uomo avrebbe accoltellato la ex più volte prima di chiamare i soccorsi.

