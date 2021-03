Tragico incidente frontale questa mattina a Caorle, in provincia di Venezia: intorno alle 10 in viale Altanea, davanti al campeggio Pra' delle Torri, si sono infatti scontrate una station wagon e un Suv e nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita una giovane di 26 anni al quinto mese di gravidanza. La ragazza era al volante di una delle due auto mentre il compagno, che le sedeva accanto, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato con l'elicottero dei soccorsi di Treviso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'uomo, di 40 anni, versa in gravi condizioni.

Due le vetture coinvolte. La segnalazione dello scontro è giunta alle forze dell'ordine e la polizia locale è arrivata sul posto, mentre i soccorsi del Suem 118 e i vigili del fuoco erano all'opera per liberare la donna rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo del mezzo e prestare le prime cure. Per lei purtroppo non c'è stato niente da fare, così come per il bambino che portava in grembo. Inutile ogni tentativo di evitare il peggio. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Caorle e da San Donà, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’Opel Vectra la giovane coppia utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Purtroppo il Suem ha dovuto dichiarare la morte della 26enne. La polizia locale di Caorle ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.