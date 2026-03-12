Venezia, il prof lo boccia al liceo, lui lo perseguita per 5 anni: braccialetto elettronico per il 26enne

Un ragazzo di 26 anni di Favaro Veneto è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico per le minacce inviate tramite chat per anni all’ex docente che lo aveva bocciato al liceo.

Per anni ha minacciato l'insegnante che anni addietro lo aveva bocciato: un 26enne di Favaro Veneto è stato sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico dopo la denuncia del docente per stalking. Il tutto va avanti da almeno 5 anni: il collegio docenti aveva deciso di bocciarlo durante le superiori, ma per lui quello stop alla sua carriera era stato causato da un unico artefice, ossia il professore al quale, per vendetta, aveva deciso di rendere la vita impossibile.

La figura dell'ex docente si è trasformata negli anni in una vera e propria ossessione, tanto da durare ancora adesso, al compimento dei suoi 26 anni. Il professore era stato costretto a denunciare il giovane già 3 anni fa. Quella querela era sfociata in una condanna, anche se l'assillo era principalmente tramite messaggi. Il ragazzo non lo avrebbe seguito per strada e non si sarebbe mai presentato a scuola o sotto casa sua, ma avrebbe inviato decine e decine di sms al docente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non contento, avrebbe cercato di contattare il docente anche sulle piattaforme social.

Le minacce, spiega il Gazzettino, erano sempre le stesse, con promesse di vendetta e offese di tutti i tipi. L'accanimento sembrava essersi spento nel 2023, quando il giovane ha rischiato di finire dietro le sbarre. A gennaio di quest'anno, però, il rancore è tornato più forte di prima con una mole ancora maggiore di messaggi minatori inviati all'ex professore.

L'uomo si è rivolto di nuovo all'Arma e martedì 4 marzo, i carabinieri della stazione di Favaro Veneto ha notificato al 26enne la misura cautelare disposta dal tribunale di Venezia: il ragazzo non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex insegnante e non potrà contattarlo in alcun modo. A garanzia del rispetto del provvedimento, ci sarà il braccialetto elettronico.

Prima della notifica della misura, i carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso loro di ricostruire la catena dei messaggi inviati dall'ex studente. Proprio per questo motivo è stato disposto il braccialetto elettronico: lo scopo p infatti quello di evitare un'escalation della situazione con nuovi tentativi di stalking.