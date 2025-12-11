Venezia, donna ruba barca piena di pacchi e si schianta sul Ponte di Rialto: danni ingenti, il video

La giovane ha rubato un’imbarcazione da trasporto merci di un corriere, schiantandosi poco dopo contro il parapetto storico ai piedi del Ponte di Rialto e distruggendo diverse colonnine storiche restaurate appena pochi anni fa.

Scena surreale nella mattinata di oggi sul Canal Grande a Venezia dove una donna ha rubato un'imbarcazione da trasporto merci di un corriere, piena di pacchi da consegnare, schiantandosi poco dopo sul ponte di Rialto causando ingenti danni. L'episodio intorno alle 11:30 di giovedì 11 dicembre, davanti a decine di turisti e passanti che in quel momento affollavano il centro storico del Capoluogo veneto. Tutto si è svolto in pochi attimi quando la donna, già nota alle forze dell'ordine, ha pensato bene di salire a bordo del natante, che in quel momento era ormeggiato per una consegna, dileguandosi lungo il canale.

Non è chiaro quali fossero le sue intenzione, ma la donna ha girato la chiave e acceso il motore, allontanandosi velocemente ma la sua guida incerta ovviamente si è conclusa dopo poche centinaia di metri con uno schianto contro il parapetto storico ai piedi del Ponte di Rialto.

Non avendo alcuna competenza nella conduzione dell’imbarcazione, la donna aveva subito attirato l'attenzione di decine di passanti. come dimostrano i filmati che stavano immortalando la scena quando è avvenuto lo schianto. Come si vede nei video pubblicati sui social, alcuni passanti le urlano di spegnere il motore rendendosi conto che la donna non riusciva a governare in alcun modo l'imbarcazione.

Il cosiddetto Mototopo infatti era fuori controllo quando ha virato verso riva schiantandosi contro il parapetto in marmo e distruggendo diverse colonnine storiche restaurate appena pochi anni fa. In particlare la pesante motobarca ha colpito con la poppa tre colonnine e spezzato il piano d'appoggio. Nell'impatto anche diversi pacchi pronti per la consegna sono caduti nel canale. La donna poi sarebbe scesa autonomamente dalla barca cercando di dileguarsi ma sul posto in poco tempo e accorsa la polizia locale, che era stata già precedentemente allertata, arrestandola.

Sul luogo dell'accaduto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona che spesso è meta anche di turisti per foto ricordo. Si stanno ora valutando l'entità dei danni e il valore del patrimonio danneggiato mentre la polizia cerca di capire cosa ha spinto la giovane donna a salire sull'imbarcazione.