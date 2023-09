Venezia, cosa è successo prima del video della scazzottata al Gran Caffè Chioggia: “Turisti maleducati” Dopo la rissa di Piazza San Marco, con tanto di schiaffi, pugni e spintoni, il Comune di Venezia si schiera con i camerieri del Gran Caffè Chioggia. L’assessore Costalonga: “Preoccupazione per il fenomeno del turismo di massa, sta danneggiando l’esperienza veneziana”.

A cura di Matteo Pelliccia

Non si è fatta attendere la reazione del Comune di Venezia alla recente rissa tra i tavolini del Gran Caffè Chioggia a Piazza San Marco a Venezia. L'assessore al Commercio di Venezia, Sebastiano Costalonga, si è concentrato sulle cause scatenanti di questo incidente che ha scosso l'opinione pubblica.

All'origine della scazzottata ci sarebbe stato il rifiuto da parte del personale del locale alla richiesta dei turisti di poter usufruire del bagno senza aver consumato qualcosa.

Costalonga sostiene che, sebbene il video della rissa abbia catturato l'attenzione del mondo, "rappresenta solo l'ultima fase di un conflitto che ha avuto origine all'interno del locale". L'assessore ha sottolineato "l'importanza di considerare le circostanze che hanno portato i turisti maleducati a questo evento spiacevole, anziché dare la colpa al personale altamente specializzato e professionale dei caffè di Piazza San Marco".

È evidente che il turismo svolge un ruolo significativo in questa vicenda. Venezia, con la sua straordinaria bellezza e il suo ricco patrimonio culturale, attira milioni di turisti ogni anno. Tuttavia, questa affluenza massiccia ha portato con sé problemi che la città è costretta ad affrontare.

L'Assessore Costalonga ha espresso "la preoccupazione che il turismo di massa stia danneggiando l'esperienza veneziana, trasformando la città in un'attrazione turistica piuttosto che in un luogo autentico e sostenibile in cui vivere e lavorare". Questo conflitto nei tavolini di Piazza San Marco è solo un esempio dei crescenti problemi causati dalla sovrappopolazione turistica.

Per affrontare questa sfida, Costalonga dice di "lavorare a stretto contatto con le autorità locali e le parti interessate per sviluppare strategie per gestire meglio il turismo a Venezia". Tra le ipotesi possibili, c'è l'inclusione di limitazioni sui numeri di visitatori, un maggiore coinvolgimento della comunità locale nella gestione turistica e un'educazione più approfondita per i turisti sull'importanza del rispetto per la cultura e l'ambiente veneziani.