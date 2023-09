Pugni, sediate e spintoni: rissa tra clienti e camerieri al Gran Caffè Chioggia di Venezia Rissa tra camerieri e clienti stranieri in pieno giorno con tanto di schiaffi, pugni, spintoni e sediate. È successo a Venezia, a pochi passi dalla Basilica di San Marco. Teatro della violenta lite il centralissimo Gran Caffé Chioggia, locale storico con affaccio sul Palazzo Ducale. I video della violenta lite sono finiti sui social.

A cura di Eleonora Panseri

Un gruppo di camerieri e alcuni clienti stranieri sono venuti alle mani in pieno giorno con tanto di schiaffi, pugni, spintoni e sediate. È successo a Venezia, in piazza San Marco, a pochi passi dalla Basilica e dal Canal Grande. Teatro della rissa il centralissimo Gran Caffé Chioggia, locale storico con vista sul Palazzo Ducale, tra i più conosciuti e turistici della zona.

L'accesa discussione sarebbe scoppiata nel pomeriggio di ieri, domenica 24 settembre. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scaldare così gli animi delle persone coinvolte e le cause sono ancora in corso di ricostruzione. Secondo il quotidiano La Nuova Venezia, però, all'origine della scazzottata ci sarebbe il ‘no' da parte del personale del locale di fronte alla richiesta dei turisti di poter usufruire del bagno senza aver consumato qualcosa.

Il violento diverbio è avvenuto alla luce del sole e sotto lo sguardo dei passanti e degli altri avventori del noto Caffè che, lasciati a bocca aperta dalla scena a cui stavano assistendo, hanno ripreso tutto quello che stava accadendo con i telefonini e hanno prontamente condiviso il video sui social. Inutile dire che le immagini della lite tra il personale in divisa bianca e il gruppo di clienti furiosi sono diventate virali e hanno raccolto numerosi commenti.

Leggi anche Strage della Funivia del Mottarone, chiesto il processo per 6 persone e due società

"Bello, vero, vedere questo in Piazza San Marco? Grazie a tutti per come avete ridotto la più bella città del mondo", scrivo un utente che ha pubblicato su Facebook le immagini della rissa, in cui si vedono gli uomini prendersi a spintoni, pugni e manate.

I più delusi sono stati gli stessi veneti che non si sono risparmiati commenti indignati, anche in dialetto. "Che bello spettacolo, complimenti!", commenta un utente. "Ma stanno girando un film?", chiede un altro. E c'è chi, guardando alla scena, riesce anche a scherzare: "Ognuno ha il suo carattere, può capitare".