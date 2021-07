Un cadavere che galleggiava in acqua è stato ritrovato la scorsa notte a Venezia, in un rio vicino a Campo San Polo. Si tratta di un uomo, apparentemente di mezza età, che indossava un costume da bagno. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti delle volanti lagunari. Il corpo non presentava segni di violenza, e sarà disposta l'autopsia per capire le cause del decesso: inizialmente si era ipotizzato che la tragedia fosse collegate ai festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana agli europei. Non è così: l'uomo sarebbe un senzatetto Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti delle Volanti lagunari che dovranno anzitutto dare un nome alla vittima.

Diversi invece sono stati gli incidente legati alla notte di grande euforia in tutta Italia per la vittoria degli Europei. In diverse città si sono registrati episodi violenti e vittime legati ai festeggiamenti: è il caso di San Severo, nel Foggiano, dove un 42enne, pregiudicato, è stato colpito con 4-5 colpi di pistola: è morto all'arrivo in ospedale. Un proiettile ha colpito il bambino di 6 anni che era con lui, ora è in prognosi riservata; a Caltagirone, in provincia di Catania, un 19enne è morto e quattro persone sono rimaste ferite la notte in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, due scooter e una moto; nell'Alessandrino, sulla strada tra Solero e Felizzano, un ragazzo è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto avvenuto all'alba in corrispondenza di una curva. La vittima viaggiava con altri tre ragazzi, tutti feriti, e sembra stessero tornando a casa dopo la notte di festa per l'Italia campione d'Europa.